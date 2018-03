San José. Día del Seminario.

Hoy ha sido la fiesta de San José. O sea, que no ha habido fiesta. Bueno, sí ha habido fiesta litúrgica, pero a primera hora de la mañana en San Martín o a última de la tarde en la Purísima, en San Sebastián o en la bellísima, y un tanto huérfana, capilla de la Vera Cruz. Sigue siendo también el día del padre, aunque sería más políticamente correcto decir ‘Día del progenitor 1’. ¿Y por qué tiene que ser el 1 y no el 2? En fin, no sé si esa era la idea de Galerías Preciados o de quien tuviera la feliz iniciativa, pero me da que lo del Día del Padre no va a poder sostenerse sólo por el tirón comercial, porque en último término, el comercio responde al deseo y, cuanto más profundo, más deseo…y más gasto, como efecto colateral.

Hoy hemos celebrado también el día del Seminario y, de hecho, nuestros dos seminaristas mayores, Ciriaco y Alfonso, han iniciado hoy su acceso a las Sagradas Órdenes, que tardarán todavía un poco. Detrás de ellos hay unos cuantos adultos, jóvenes y adolescentes discerniendo su vocación sacerdotal. No muchos. ¿Por qué los jóvenes no desean ser sacerdotes? La respuesta, o la pluralidad de respuestas, parece obvia. Pero lo importante no es lo que parece, ni lo aparentemente obvio, pues la juventud actual, si algo es, es plural. Lo evidente suele ser lo último que se ve. Por lo tanto, convendría profundizar un poco en cómo es la juventud actual antes de responder a esa pregunta, que podría estar mal planteada y de una pregunta mal hecha no se puede esperar una respuesta verdadera. Ni práctica.

La mejor manera de entender cómo está y cómo es la juventud actual es escuchar. La Iglesia, esa vieja institución a la que algunos jóvenes ven como insignificante y fastidiosa, ha convocado su máximo órgano de debate entre Concilio y Concilio, el Sínodo de los Obispos, para el próximo octubre, con la pretensión de escuchar a los jóvenes. A calzón y sotana quitada, sin tapujos. Se ha realizado una encuesta de ámbito mundial a los jóvenes que podría arrojar sorpresas, que espero con expectación. Pudiera ser que los jóvenes deseen o bien una Iglesia desaparecida (recuérdese: “la Iglesia que da más Luz es la que arde”) o bien una Iglesia más relacional, menos institucional, con una liturgia más breve, más viva y más cercana, más acogedora, más hogar, más espiritual, más evangélica, más pobre, nada poderosa y mucho misericordiosa, en la que la mujer ejerza un papel protagonista.

Recuérdese, al respecto, que si el sexo femenino es algo más de la mitad de la Humanidad, en la Iglesia no se da exactamente la misma proporción, sino que la presencia de la mujer es numéricamente muy superior a la del varón, por razones que vienen desde el mismo origen de la Iglesia. Sí, ya sé que esto no casa con el clericalismo y con el tradicional predominio de los varones en los puestos de responsabilidad de la Iglesia, pero el resultado de esa macro encuesta mundial a la juventud, podría ser la expresión del deseo de una Iglesia mucho menos clerical y más centrada en el Evangelio. Tendremos que esperar a ver los resultados de este Sínodo de Obispos. Ya falta menos.

No me estoy escaqueando del problema de la falta de vocaciones al sacerdocio. Soy muy consciente de que, cuando yo me jubile, si la salud me permite llegar a la edad de jubilación canónica, que es la misma que la de la “jubilación canóniga”, en toda la diócesis de Salamanca habrá apenas cincuenta sacerdotes en activo. Estamos en época de cambios. Dios proveerá, pero nosotros –los bautizados todos- tenemos la cuádruple obligación de hacer examen de conciencia, rezar, pensar y actuar en consecuencia. Y todo ello manteniendo la alegría de la fe.