Este es el panorama

Un poco escamados por lo que ocurre en el país, en el que las televisiones sienten un exquisito gusto en recrear programas de comida tanto como de asesinatos, y las revistas anexas a los periódicos, con todo alarde de cuché, exhiben lo ultimísimo en el mundo de la moda, nos da por malpensar, como casi siempre, si no querrán distraer, con la cocina y la costura, a todas esas mujeres que llenaron las calles el 8M y señalarles esas profesiones como una ruta preferente de la que nunca debieron apartarse.

Pero en estos días más que nunca la vida está en la calle y dejando atrás la televisión y el periódico salimos a ver el panorama. Nuestra primera reflexión, aunque desechada, fue que quizá hubiera sido un acierto ilustrar mi artículo de hoy con la fotografía de la cola de un comedor social de Madrid, pero mi pulso tembló en el último instante y desistí, no me parecía digno, ni siquiera de perfil, sacar una instantánea a unos jóvenes que guardaban cola. Unos jóvenes que, por lo que observé, ni siquiera conversaban entre ellos. Era como si individualmente cada uno pensara que lo suyo era transitorio, no como lo del vecino, y si en un primer momento convencieron a nuestras elucubraciones de que tal hecho no era negativo, sino digno de una esperanza que se negaba a claudicar, ahora pienso que están equivocados.

¿En quién tienen puestas las esperanzas los jóvenes? Posiblemente en nadie, deben de estar desmotivados de tanto ser tachados de pasotas, ninis, indignados, etc. Por cierto, un caso abierto o cerrado es el del 15M en el que encontraron un hueco en política un buen número de señores, a la vez que realizaron una “gran ayuda” al poder devolviendo a millones de manifestantes a sus casas e incluso acabando con la palabra “casta”. ¿Enhorabuena? No, por supuesto. Ni tampoco creemos que a la altura de concejales fueran responsables de que no hubiera un gobierno progresista.

Pero ya que no está entre nosotros José Luis Sampedro, gran gurú de la causa, debemos decir a esos desheredados que, en este país, con casi cuatro millones de parados y que los empresarios solo dan empleo a robots, quizá un gran número de trabajadores no se esté dando cuenta que no deben esperar a que se coloquen los cuatro millones, que nunca ocurrirá, sino que tomen como obligación colocar a uno solo, es decir, colocarse ellos mismos.

Por tanto, conviertan los sindicatos y las asociaciones (perdón por nuestro atrevimiento) en lugares de estudio para el cooperativismo, y no mendiguen ayudas, exíjanlas. Y aunque esto sea una cuestión de fe, no importa, pues como mal mayor, vale tanto como decir que “los españoles son mucho españoles”. Pero, por favor, no se conformen solo con ir al comedor.

Hemos hablado de las mujeres, de los parados y nos faltaría hablar de los trabajadores y de los mayores. Muy brevemente diremos que los trabajadores, con la Reforma Laboral amenazándoles, solo reivindicarían algo si no estuviera mal visto por el jefe, ya que temen tanto a las represalias como a la “virgen de Fátima”. Por tanto, a su pesar, es un colectivo con colocaciones permanentes revisables.

Por último, pensando en los mayores, un gran número de ellos lo mismo sirven de canguros que, con exiguos ingresos, de sostén económico para ayudar a esos hijos excluidos del indigno sistema neoliberal que disfrutamos, cuyo algoritmo es crear una sociedad que sea directamente proporcional a mayor amasamiento de fortunas respecto a mayores índices de pobreza.

(La ilustración que se acompaña es una obra del escultor Pedro Quesada dedicada a la gran benefactora de los necesitados Paquita Gallego, situada en una calle de Leganés - Madrid).