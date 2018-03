Asaja Salamanca exige soluciones a los problemas de las comunidades de regantes

Lunes, 19 de marzo de 2018

Técnicos de Iberdrola y de la Confederación Hidrográfica del Duero han participado hoy en una jornada sobre regadío organizada por Asaja Salamanca con el objetivo de informar a los socios sobre la constitución de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas y sobre la situación actual de los acuíferos. Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, también ha estado presente en esta jornada que ha tenido una gran respuesta por parte de los regantes salmantinos.

Desde Asaja Salamanca se ha destacado que la situación actual impide que se puedan rotar los cultivos al tener las concesiones de agua asignadas a una parcela, por lo que “no podemos regar una parcela adyacente, algo que no tiene sentido”, ha afirmado el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado. Asimismo, ha criticado que a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero está incentivando la constitución de las comunidades de regantes para repartir las concesiones de agua equitativamente entre las parcelas, “hay unas trabas burocráticas que no están justificadas y que impiden que se puedan crear debido a un trámite que no se está cumpliendo desde la propia Confederación”.

También ha señalado que existía un compromiso por parte de la Confederación de que no se sancionaría a nadie durante el proceso de constitución de dichas comunidades y, sin embargo, “están llegando sanciones, además, sanciones importantes, que van desde los 2.000 a los 20.000 euros y no vamos a bajar la guardia porque nosotros nos estamos ajustando a lo que la CHD ha querido para constituir las comunidades y ahora tampoco existen problemas de agua”.

Sobre la situación del regadío en la provincia tras las últimas lluvias, Juan Luis Delgado ha explicado que “ahora estamos bien, aunque el agua ha llegado en tan poco tiempo que estamos sufriendo las consecuencias los ganaderos y agricultores y es incómodo para trabajar en el campo. En la provincia de Salamanca han caído unos 250 litros de media, no es tanto, pero caídos en tan solo dos semanas se hace mucho, pero es algo que necesitábamos”.