El equipo de Gobierno Popular defiende a su concejala, Purificación Pozo

En respuesta a los grupos de izquierdas de la oposición, TA, PSOE e IU, quiero aclarar lo siguiente: La falta de respeto hacia una concejala del Partido Popular, por parte de un grupo político en concreto, el PSOE, es evidente y no hay más que tirar de hemeroteca: * Año 2010: “Puri, eres una hija de la gran puta”, “Fernando, ya hemos enviado a los sicarios”…… * Año 2013, el Alcalde la tildó de patética y de titiritera al igual que lo hizo el representante de IU. * Año 2015, el representante del PSOE, en un Pleno suelta la frase grosera y machista “Dále Puri que sé que te gusta”. La falta de respeto en las Comisiones Informativas siguen siendo una evidencia y les remitimos a las Actas de dichas Comisiones en las que no han dejado hablar a la presidenta de la Comisión, la han insultado y se han levantado antes de finalizar la sesión. De hecho, lo mismo hacen en los Plenos, faltándole el respeto en esa ocasión al propio Alcalde los grupos del PSOE, TA e IU. Señores, esto solo se entendería porque ustedes tienen una conciencia laxa. Es decir, que para ustedes, disminuye la malicia del acto, considerando como permitido lo que no lo es, o como levemente malo aquello que, de suyo, es muy grave. Equipo de Gobierno del Partido Popular