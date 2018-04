Quizá algún día, las bibliotecas, no dispongan de otro contenido que direcciones electrónicas, suficientemente organizadas, para localizar aquello que buscamos. No habrá libros en las estanterías, ni se oirán nuestros pasos sobre pisos de madera, mientras nuestras manos extraen de los estantes la memoria del pasado. El mundo virtual se despliega sobre nuestras cabezas sin que nos demos cuenta. Lo tangible va quedando atrás. Pero, a muchos nos cuesta imaginar una biblioteca sin letras de colores en los lomos de sus libros. Hay que decir, asimismo, que la mente humana, bebe el conocimiento con una cadencia sabiamente establecida que no conviene alterar. Si lo hiciéramos, aparecerían distorsiones en el comportamiento, alteraciones en los ritmos de vida y, un tropel de enfermedades psicológicas, llegarían como fantasmas para robarnos la tranquilidad. “No puedes hacer camino al andar cuando no sabes hacia donde te diriges”.

M.Lamas (del libro Verbo y Barro)