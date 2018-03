No quiero que mis versos este mundo

toquen con su luz. Tiene una forma

acabada su imagen. El vacío

no cabe en él. La suma de su tiempo

sin esquinas da un número ingenuo,

como una flor. Por eso mi poema

no se acerca. Su andar mudo encamina

hasta la orilla, pero se detiene,

y desde ahí contempla el escenario

donde la geometría, sin secretos,

explica de las formas la figura.

Otros son los autores de la vida,

el espíritu infunden en el alma

con su tinta. En sus manos fue puesta

la tarea de dar al universo

un nombre en relación con su misterio.

Mi obra resulta más modesta. Solo

consiste en evitar que esta estrofa

el curso de tu día no modifique,

que no altere su orden delicado.

Que siempre la verdad de lo que existe

conserve su pureza y su frescura.



Luna de principios de marzo en Suzhou, China



Suzhou, China

2018.03.10

Juan Ángel Torres Rechy

torres_rechy@hotmail.com