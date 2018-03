Intervención con el niño "Quijote" y la niña "Cenicienta".

Terapeuta/ ¿Qué os ha traído por aquí?. (Situación de objetivos, sin fase social, sin bromitas).

Q/En mi caso ha sido el juez, por robar para drogarme y por no saber controlarme con mi madre.

C/ En mi caso dicen que mi familia no me cuida adecuadamente y que me prostituyo con catorce años.

T/¿ Qué esperáis conseguir aquí ?.

Q/ Cumplir la medida judicial y no ir al Zambrana.

C/ Sacarme la ESO y volver a casa.

T/Por las mañanas tenéis que estudiar formación profesional, por las tardes alguna actividad de circo, cine, deporte, ….y los fines de semana excursiones, montar a caballo, etc. Demostraréis que os podéis divertir sanamente.

PASAN LAS SEMANAS….

T/ ¿Qué cosas están funcionando bien?. ( lenguaje presuposicional)

C/ Estoy aprobando todo en cocina y mi madre está muy contenta. También me lo pasé muy bien en el viaje a Londres. En las actuaciones de circo me lo pasaba guay, pero este no me deja.

Q/Quieres que te diga que soy feliz haciendo un jardín, soldando y cuidando pollos de águila, pues te lo digo. Pero yo quiero ser como Pablo Escobar. ¡A sí !, lo de ir a Marruecos a ayudar a los niños sí me moló.

T/ ¿ Suponiendo que estáis subiendo una montaña por una escalera de nueve peldaños, en qué peldaño de la escalera de satisfacción con vuestra vida estáis y qué habéis hecho para estar ahí y no más abajo, qué váis a hacer para estar uno más arriba, independientemente de lo que hagan los demás?

Q/ Yo en un ocho porque estoy haciendo las cosas bien, para subir tendré que bajar en drogas supongo.

C/Yo en un seis, para subir necesitaría más tiempo libre para estar con él.

T/Quijote, sabes que ves gigantes donde hay molinos cuando te drogas, sabes que corres más riesgos de locura, que de muerte si estuvieras en algunas guerras?. Sabes que no eres tú y que maltratas a Cenicienta porque te conviertes en un Zombi de ti mismo?.

SE MARCHA VIOLENTO Y LO TRAE LA POLICÍA DESPUÉS DE UN TIEMPO FUGADO.

C/Estoy harta de depender afectivamente. Voy desesperadamente buscando afecto y sólo encuentro sexo.

Q/Lo siento, te he fallado y le he fallado a ella, soy un mierda, no tengo remedio, me da todo igual.

T/Imaginaros que después de esta noche se hacen vuestros sueños realidad. Qué sería diferente al levantaros?.

C/Viviría en mi casa, tendría una familia, trabajaría de cocinera y a veces iría a cantar con algún grupo de música. No tendría movidas y sería muy feliz.

Q/Viviría con mi novia, no me drogaría y trabajaría de guarda forestal.

T/ ¿Qué parte de ese sueño ya se está cumpliendo?.

C/Pues una gran parte, pero yo a veces me sigo sintiendo sóla.