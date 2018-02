Amor y no sacrificios

La globalización contemplada en su conjunto supone un cambio de civilización. Queremos decir que esta sociedad está siendo penetrada profundamente por los valores y actitudes del mercado. Asistimos a una mercantilización de la vida: Las relaciones económicas influyen poderosamente en la forma de las relaciones humanas.

J. M. Mardones.

La idea de Jesús es clara. Dios no es como nosotros. No sigue nuestra tendencia a discriminar a los malos. Dios no es propiedad de los buenos. No pertenece solo a los practicantes. Su amor está abierto a todos, también a los malos. Esta fe de Jesús en la bondad universal de Dios hacia todos sorprendía y escandalizaba a no pocos.

J. A. Pagola