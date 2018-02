Un Guernica en ARCO

Yo no tengo la culpa de que el señor Forges no haya esperado hasta hoy para morirse (piensen que es un humorista) y todo lo que yo pueda decir sobre él no sea de lo más original, porque después de seis días de su fallecimiento, usted ya ha sufrido con su muerte, reconocido su coherencia y disfrutado de su genio con cientos de viñetas que, aunque en algunos casos aludan a hechos que ya están en la intrahistoria, como diría Unamuno, ni han perdido ni perderán jamás un ápice de actualidad: son parte del universo de su fragua, y la fragua de Antonio Fraguas de Pablo, “Forges” por parte de padre y de madre, estaba en una mina de la que él sacaba carbón todos los días desde hacía medio siglo.