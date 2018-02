Proyecto Brahms, música de cámara de calidad en un intenso concierto

Lunes, 26 de febrero de 2018

Este lunes continuó el VI Ciclo de Música de Cámara y Solistas con el concierto del Proyecto Brahms, un cuarteto formado por Josep Colomé, Juan Luis Gallego, David Apellániz y Enrique Bagaría. Su actuación dio comienzo a las ocho de la tarde e interpretaron obras de Johannes Brahms y de Antonín Dvorák.

Josep Colomé, violín. Inició sus estudios musicales a los 4 años con su padre y se gradúa a los 18 años de los Estudios Superiores de violín y música de cámara con las máximas calificaciones, obteniendo todos los premios del Conservatorio del Liceo de Barcelona. En 1998 continuó en la Staatliche Hochschule für Musik Freiburg formando parte de la cátedra del violinista Nicolás Chumachenco donde se graduó en el año 2003. Residió en Estados Unidos entre 2003 y 2005 estudiando con Shmuel Ashkenasi y el Vermeer Quartet en la Northern Illinois University de Chicago. Es miembro fundador del Alart Quartet y se presenta regularmente en recital con el pianista Enrique Bagaría desde 2005. Toca con la Filarmónica de Cali y la Orquesta Sinfónica Eafit en Medellín en marzo de 2011 y recibe invitación del Festival de Música de Popayan realizando conciertos de solista con la Orquesta Caucamerata y recitales con piano en el marco del Festival.

Juan Luis Gallego Cruz, viola. Nacido en Madrid en 1975. Discípulo de Víctor Martín y Nicolás Chumachenco, en el “Real Conservatorio de Música de Madrid” y posteriormente en la “Musik Hochschule de Freiburg”, Alemania. También ha recibido clases de Ruggiero Ricci, Salvatore Accardo y Lorand Fenyves. Premio Sarasate en 1998, ha desarrollado una amplia actividad concertística que le ha llevado a tocar en los más importantes festivales y salas de España y buena parte de Europa, además de Canadá, Japón, Rusia y América Latina. Ha colaborado como solista y concertino de numerosas orquestas y ensembles como por ejemplo la “Orquesta de Cámara Reina Sofía”, “Sinfónica de Extremadura”, “Plural Ensemble” o el “Proyecto Gerhard”. Dentro de su actividad camerística ha tenido el privilegio de compartir escenario con grandes músicos como Bruno Giurana, Andreu Riera, Xavier Gagnepein, Gerard Caussé, Alain Menier, Asier Polo, Denis Pascal, etc. Ha grabado más de diez CD’s de música contemporánea y, actualmente, es miembro del “Trío Arriaga” y colaborador invitado del “Ensemble 442.

David Apellániz, cello. Actúa como solista con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Gulbenkian de Lisboa, Orquesta de Extremadura, Ensemble Nacional de Lyon, etc. en los más importantes Ciclos y Salas, como el Festival de Salzburgo, Festival de Lyon y Nice, Konzerthaus(Berlín), Festival “a Tempo” (Caracas), Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Maestranza (Sevilla), Palau de la Música Catalana, Festival Internacional de Granada, Palacio de Festivales (Santander), Quincena Musical Donostiarra, etc. Ha realizado más de 15 grabaciones como solista, de entre las que cabría destacar su reciente grabación de la integral de la música de cámara M. Ravel y la integral de los tríos de J. Turina, como miembro del prestigioso Arriaga Piano Trio, para sellos como Naxos, Sony, Col-legno, Neos, Verso, RNE, etc. Es violonchelo solista de la Orquesta de Cámara Reina Sofía. Miembro del prestigioso Arriaga Piano Trio, ha actuado en los más importantes Festivales camerísticos del mundo.

Enrique Bagaría, piano. La admiración de la crítica especializada y la estima del público reafirman a Enrique Bagaría como uno de los nombres más destacados del actual panorama pianístico del país. Nacido en Barcelona, inició sus estudios en el conservatorio de su ciudad natal y continuó su formación en L’École Normale Alfred Cortot de París, Conservatorio Superior del Liceu, Escuela Superior de Música Reina Sofía y en el Richard Strauss Konservatorium. Fue primer premio en la 52 edición del concurso internacional “Maria Canals” (Barcelona 2006) tras 40 años sin que ningún pianista español obtuviera tal galardón- supuso un giro importante en su carrera. Desde entonces su progresión ha sido constante y actualmente disfruta de una reconocida proyección nacional e internacional. En el año 2015 hizo su debut con la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky con el maestro Valery Gergiev. Asimismo ha colaborado con la Orquesta de Cámara de Viena, Orquesta de Cámara de Salzburgo, Filarmónica de Bogotá (OFB), Sinfónica de Galicia (OSG), Orquesta de Valencia, Sinfónica de Barcelona y Nacional.

Fotos: Alejandro López