I+D+i, “brindis al sol”

Cuántas veces hemos oído esos discursos huecos y fatuos de los políticos, sindicatos, empresarios y responsables universitarios, que se les llena la boca con el I+D+i. Han prometido cientos de millones de euros para fomentar el emprendimiento, las ayudas a jóvenes autónomos, a la investigación, a la innovación y a la creatividad. Pero luego, la tozuda realidad –los medios de comunicación así lo confirman– nos descubren las mentiras: ni un tercio de lo hablado y prometido se cumple.

El caso es que el paro registrado, sobre todo el juvenil y femenino, subió en nuestra autonomía castellano leonesa. También, por ejemplo, que desde el 2015 el mercado laboral español registra su peor inicio en el 2018. La creación de empresas en la región se ralentiza el 5,20% en el ultimo año.

Nuestros jóvenes talentos deben emigrar a otras comunidades o al extranjero. Y los pocos que se quedan, según los propios investigadores, son utilizados como mano de obra barata, aprovechándose de su talento a un precio muy bajo y de precariedad laboral. Así lo denunció Innovadores de C y L hace unos meses. Y se ha dicho hasta la saciedad que “nuestro mercado laboral presenta disfunciones y no está adaptado a la innovación”. La Innovacion va unida a la generación de empleo, pero siempre con salarios y trabajos dignos.

El propio rey Felipe VI ha dicho recientemente: “La innovación es muy necesaria; un país que no innova se condena a ir siempre a remolque”. El je del Estado resaltó que la Innovación “no debe ser considerada un gasto, sino una inversión necesaria”, y advirtió de que, en el actual mundo globalizado, “una empresa, un sector o un país que no innova se condena a ir siempre a remolque”. Son palabras muy bonitas, pero si no son refrendadas con estrategias realistas, se quedan en frases huecas que caen en el olvido como las de tantos politicastros de pacotilla. Y así nos va. Pero con I+D+I sí hay futuro; es el motor cultural y económico de un país.

La Junta acepta que no ha logrado “plenamente ningún objetivo” de I+D+i. Y es que como no redoblen los esfuerzos en la logística del I+D+i, va a ser el hundimiento de la economía de C y L. Numerosos analistas y científicos apodan al nuevo presupuesto estatal de I+D+i de “brindis al sol”, y decepcionante a niveles de 2008. Una de las razones, es también el actual modelo económico productivo de C y L, que hace expulsar a la población del medio rural.

Mientras, el Gobierno del PP cacarea demasiado sobre el magnífico crecimiento español. España va muy bien, dicen… Y la verdad, desde los pensionistas más precarios hasta el último autónomo arruinado o el investigador, joven o no, que emigra fuera del país, dicen a Rajoy que “¡Nanay de la China”! Le gritan que la España real es otra, desgraciadamente. Hay millones de españoles en riesgo de pobreza, o precriedad, por culpa de sus políticas de recortes y la tan fracasada reforma laboral.

La patronal en “su lucha por el crecimiento económico” (el suyo) pide contar con becarios no remunerados y sin límite de edad. También proponen ampliar el contrato de formación a todos los parados de larga duración. Lo que faltaba: siguen en su desmesurado afán por ganar más a costa de precarizarnos aún más.

Y en medio de este caos, el futurible presidente de la Junta de C y L, Fernández Mañueco, y el actual presidente Juan Vicente Herrera, se dedican a hacerse fotos precampaña, a mansalva, obviando los problemas del futuro socioeconómico de los castellanoleoneses.