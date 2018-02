La ciencia que describe el movimiento

de los astros, su lento errar antiguo

y siempre deslumbrante, no fue escrita

en los libros. La sombra que atestigua

el número, el peso y la medida,

impresos en el alma de las cosas,

no cupo entre las letras. Sus figuras,

como las de las ciencias que explican

por qué en la luz del sol entre las ramas

de los árboles, otras aguas beben

los pájaros, no han sido reflejadas.

Tan solo están aquí a nuestras manos.

Lago del Oeste, Hangzhou

2018.02.14

Suzhou, China

Juan Ángel Torres Rechy

torres_rechy@hotmail.com