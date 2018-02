La "ecología" de la Confederación Hidrográfica y la pesquera de Tejares

Se ve que los Reyes Magos nos hicieron caso y por fin se va a limpiar el río y reparar la pesquera de Tejares, dos años y medio después de su segunda rotura. El proyecto correspondiente, fechado en septiembre de 2016, sale a concurso ahora y contempla, además de esas actuaciones, la construcción de un “pantalán flotante” para hacer pesca y piragüismo y un mirador que permita “una visión de un entorno plenamente natural dentro de la ciudad”.

El informe ambiental del proyecto señala la degradación progresiva de este entorno, los vertidos incontrolados, la acumulación de vegetación invasora y otros problemas que los vecinos venimos denunciando y sufriendo desde hace años. Una situación que contrasta con lo estipulado en el Plan de Ordenación Urbana, según el cual conviene mantener y potenciar el curso del río y sus caminos, molinos y azudes para conservar la imagen de la ciudad y facilitar usos lúdicos y recreativos, como se está haciendo en otros lugares.

Pero aquí nadie se ha preocupado de eso. En cambio, si vamos aguas abajo, hacia Villamayor, o aguas arriba, hacia el centro de Salamanca o Santa Marta, veremos que el río se mantiene más o menos limpio y se ha beneficiado en los últimos años de actuaciones que potencian su uso y disfrute, como por ejemplo el nuevo puente, parque y paseos peatonales en la Aldehuela y Santa Marta. Y vemos también el mantenimiento de los azudes en esos lugares.

Pero, en contradicción con todo esto, y sin que sepamos por qué, la Confederación Hidrográfica del Duero, o su “Comisario de aguas”, cierto Julio Pajares, evacúa –en el peor sentido de la palabra– un informe adverso al mantenimiento de la pesquera de Tejares.

En uno anterior señalaba que, si no se ponía remedio, el azud iba a “colapsar” por la falta de mantenimiento y limpieza; pero, añadía, no problem, eso era lo mejor que podía pasar y por eso la CHD avaló la primera rotura de la pesquera promovida por el alcalde Lanzarote, que hubo de parar un mandato judicial. (Nos ahorramos aquí mención alguna al parque de vehículos de la basura, origen de todo este desaguisado). Ahora la CHD sigue en sus trece y añade que la situación del río en Tejares es de “recuperación ambiental” (!) y se desentiende de la rehabilitación de la pesquera.

El informe de la CHD llega a lo demencial cuando invoca razones “ecológicas” para mantener este entorno en su actual estado de ruina y suciedad, algo que vendría supuestamente avalado por la Directiva sobre el agua de la Unión Europea. Sin embargo, leemos en un documento divulgativo de la UE sobre la Directiva que el estado ecológico de un río se define por “la abundancia de flora acuática y fauna piscícola (…) y aspectos como la salinidad, la temperatura y la presencia de contaminantes”.

Releemos esto, miramos con pena otra vez el río, donde buena parte de su lecho está seca, y nos preguntamos si los “ecologistas” de la CHD están hablando de él o alucinan. Y recordamos con añoranza las garcetas, cormoranes y ánades que poblaban estas aguas años atrás, por no hablar de la fauna piscícola.

Sres. de la CHD: salgan de sus despachos y vengan a la calle Botijeros. Una vez allí no nos digan cómo está el río, sino solo dónde está. Y por favor, ya que no quieren ayudar a solucionar el problema, no incordien más con su “ecología” esperpéntica.