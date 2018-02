Eurojusticia

La representación de la Justicia con los ojos vendados, una espada en una mano y una balanza en la otra, me ha puesto el alma en un hilo desde la infancia. Con el ombligo encogido les pregunté a mis mayores. Si tiene vendados los ojos… ¿cómo puede ver el resultado de la balanza? Ya está el niño tocando otra vez las narices –respuesta habitual, aunque este caso debieron considerarlo importante porque se explayaron.

No debe ver para no discriminar y mantener la equidad e imparcialidad en sus juicios. Pero temiendo que la dama un día tirase de espada y soltara chincharrazos a tientaparedes y, lo más grave, que alguno me alcanzara, volví a la carga. Y estando a obscuras… ¿cómo sabe a quién tiene que darle el mandoble? ¿No sería mejor cambiarle la espada por una vara, por si acaso? Porque tiene muy buen oído y se acabó –me soltó mi padre, lo de la vara es otra tontería tuya.

Me lo creí a pie juntillas y durante años me sentí a salvo de las estocadas de la señora gracias a su excelente oído, hasta la tocata y fuga de Puigdemont que mandó al traste todas mis creencias (les recuerdo que es un experto en avivar traumas). Al escapar como un adolescente y refugiarse en Bélgica, un país hermano y miembro de la Unión Europea como el nuestro, la justicia española cursó una euro-orden de detención acusándolo de varios delitos tipificados como tales en el código penal de cualquier país democrático y, por supuesto, en todos los de la Unión Europea, incluido Bélgica. Sin embargo, la justicia belga ignoró estas letras gordas y no se dio por enterada.

La conclusión a la que hemos llegado todos los entregados y militantes europeístas no puede ser más que una: la Iustitia belga de la espada y la balanza es dura de oído. Por ello considero necesario abrir una subscripción popular que apele a la generosidad de los españoles, para comprar un audífono inteligente, tipo sonotone, y enviárselo a la señora, para que se lo coloque en la oreja debajo de la venda y vuelva a afinar las entendederas.