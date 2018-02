El Almazán hurga en la herida del CF Salmantino UDS, que sigue sin enderezar el rumbo

Miércoles, 7 de febrero de 2018

El conjunto soriano remonta el tanto de Garban y deja tocado al equipo blanquinegro, que lleva dos derrotas y sólo suma 5 de los últimos 18 puntos

Un tanto de Héctor en una jugada de estrategia, y otro de Diego en una contra fueron suficientes para que el Almazán doblegara al CF Salmantino, que encaja su segunda derrota seguida y que acumula una pobre racha de resultos en los que sólo ha sumado 5 de 18 puntos posibles en los últimos seis encuentros, en los que sólo ha sido capaz de ganar al Becerril.

Calderé sorprendía con varios cambios en el once inicial. Sergio Ramos volvía a la titularidad junto al mexicano Jehu, que debutaba con el equipo blanquinegro. Además, también era titular Izazola, que también llegaba como refuerzo invernal. En cambio, Juanan, Ortiz y Caramelo empezaban el encuentro desde el banquillo.

Ambos equipos salieron como el tiempo, muy fríos, aunque el CF Salmantino UDS enseguida tomó el mando. Lo hacía, eso sí, como un equipo muy precavido, quizá más pendiente de no arriesgar o no cometer un error para no propiciar una contra del rival, que de buscar la portería contraria. De hecho, las ocasiones claras no fueron habituales en el primer perido. Eso sí, Garban, a la media hora, aprovechaba un pase de Coque para poner el 0-1 con suspense, ya que el balón daba en la madera.

Parecía llevar la tranquilidad el tanto al conjunto salmantino, que dominaba cómodamente sin pasar apuros. Sin embargo, al Almazán tampoco le iba mal el resultado, sabedores quizá de que cualquier jugada a balón parado o cualquier contragolpe les podía permitir golpear a los blanquinegros. Murci pudo poner el 0-2 antes del descanso, pero como si fuera un ‘deja vú’, a los diez minutos de la reanudación, en una estrategia, Héctor batía de cabeza a Rodri. El gol dejaba tocados a los salmantinos que veían cómo de nuevo un rival sacaba demasiado provecho de las pocas ocasiones que disponía. No se habían recuperado del primer golpe cuando en un contraataque, Diego ponía el segundo. A partir de ahí, Calderé hacía los tres cambios. Sacaba todo lo que tenía, con Ortiz, Caramelo y Juanan. De hecho, jugaba casi los últimos veinte minutos con sólo tres defensas. Pero no era el día de los blanquinegros. Se acercaba, pero el rival lo tenía bien estudiado y se mostraba cómodo. Si a ello unimos que los minutos pesaban como losas para los charros, estaba claro que era difícil la remontada de un Salmantino UDS que se volcó a la desesperada, pero que apenas inquietó con un disparo de Coque que salía por encima del larguero.

Ficha técnica

SD Almazán: Javi, Ángel, Gonchi (André, min. 55), Anto, Culebras, Andrew, Santa, Rubi (Jesu, min. 63), Pablo (Elvi, min. 72), Diego y Héctor.

CF Salmantino UDS: Rodri, Tyson, Coque, Jehu (Caramelo, min. 72), Marco Iván (Ortiz, min. 75), Álvaro Tejedor, Garban, Sergio Ramos (Juanan, min. 68), Murci, Amaro e Izazola.

Goles: 0-1, min. 30, Garban; 1-1, min. 57, Héctor; 2-1, min. 65, Diego.

Árbitro: Jorge Ruiz Aguado, del colegio castellano leonés. Amarillas a los locales Ángel, Santa, André y Anto; y a los visitantes Tejedor, Sergio Ramos y Amaro; y al técnico, Ramón Calderé.