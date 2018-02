Roban el sábado productos dermo-cosméticos en una farmacia de la Calle Mayor

Lunes, 5 de febrero de 2018

Vuelven a atacar los ladrones, en esta ocasión ha sido el pasado sábado por la noche en la farmacia de Brusi de la Calle Mayor, la segunda vez en poco más de 15 días.

Los ladrones han roto la luna del escaparate y se han llevado los productos dermo-cosméticos a los que han tenido acceso desde la calle, ya que no se han podido introducir dentro del establecimiento debido a la reja que está colocada detrás y que no ha sido forzada. No obstante, se ha encontrado sangre junto a los cristales, por lo que se presume que el ladrón resultó herido al introducir el brazo por el escaparate.

Los ladrones ha estado activos y también este fin de semana se ha producido otro robo en una vivienda de la calle Jerte.

En ambos casos se desconoce quiénes son los autores de estos robos y de otros que se han perpetrado en la ciudad en los últimos meses, en los que la Policía está trabajando para esclarecer los hechos y descubrir a los ladrones.