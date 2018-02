El Torneo de Ajedrez Restaurante Doña Matea supera el éxito del año pasado

Lunes, 5 de febrero de 2018

ALBA DE TORMES | El número de inscritos superó en esta ocasión el centenar de personas entre la categoría absoluta y las categorías inferiores

El Restaurante Doña Matea de Alba de Tormes organizó por segundo año consecutivo un torneo de ajedrez que, al igual que ocurriera el pasado año, concluyó con un éxito rotundo en lo que a organización y número de participantes se refiere. El número de inscritos superó en esta ocasión el centenar de personas entre la categoría absoluta y las diferentes categorías inferiores.

El maestro FIDE, Amador González de la Nava, se impusó en la categoría absoluta y cumplió con su favoritismo en el ranking inicial. En categoría sub 16, el ganador Diego Martín Pacheco; en sub 10, el primer puesto fue a parar para Celia Sánchez; mientras que en sub 8, el vencedor final fue Alberto Sierra.

Al finalizar el torneo en sus diferentes categorías, todos los participantes fueron invitados a una merienda de clausura por parte del Restaurante Doña Matea.