“Luchamos para que la equiparación salarial con Mossos y Ertzaintza sea una realidad, nuestras competencias son mucho más amplias”

Domingo, 4 de febrero de 2018

El nuevo responsable del sindicato del CNP destaca el alto índice de eficacia de los cerca de 300 agentes repartidos entre la capital, Béjar y Fuentes de Oñoro

El Policía Nacional Juan Antonio Sandoval es, desde hace dos semanas, nuevo secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Salamanca, sustituyendo a Álvaro Rodríguez, tras la asamblea celebrada para elegir al comité provincial para los próximos cuatro años. Hasta ahora, que venía ejerciendo como secretario del SUP en Béjar, ha desempeñado su trabajo en el área de Policía Judicial de la Comisaría de Béjar. EL SUP, sindicato mayoritario en el ámbito nacional, cuenta en Salamanca con unos 350 afiliados teniendo en cuenta agentes en activo, en segunda actividad y jubilados.

Con ilusión, el secretario general del SUP en Salamanca afirma que el principal problema de los agentes, y la reivindicación más importante, es la equiparación salarial de este cuerpo -vieja reclamación desde hace más de 25 años- con otros mejor pagados como los Mossos en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco.

“La plantilla de Salamanca es la que presenta más déficit respecto al catálogo de puestos de trabajo, pero estamos satisfechos con la cobertura actual”

Ahora está más de actualidad que nunca, asegura, pero “luchamos para que sea una realidad, nuestras competencias son mucho más amplias que las que tiene la policía autonómica”. Para el responsable del SUP, se trata de una reclamación justa. “Pedimos que al mismo trabajo, que no es el caso porque extranjería o expedición de documentos no lo llevan las comunidades, mismo salario”. Diferencias salariales que, en algunos casos, alcanzan hasta los 600 euros, dependiendo de puestos de trabajo y escalas, horas extras o asistencia a juicios.

Con una plantilla del Cuerpo Nacional de Policía (CPN) en Salamanca de unos 300 agentes, Juan Antonio Sandoval considera la plantilla “suficiente” para un ámbito de actuación en la capital, Béjar y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Fuentes de Oñoro.

“Nos regimos por el catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía y está en una ocupación bastante aceptable”, explica Sandoval, que añade que en breve se realizará un concurso general de méritos y saldrán a concurso vacantes disponibles, por lo que espera que, a principios de verano, “se cubran la mayoría de ellas”.

“Satisfechos con la plantilla actual”

Actualmente, explica, Béjar tiene una dotación de 45 policías, con un 80% de la plantilla cubierta; en Fuentes de Oñoro, son 25 y el 95-100%, mientras que es la plantilla de Salamanca “la que presenta más déficit respecto al catálogo de puestos de trabajo”, pero “estamos satisfechos con la cobertura actual”. Por lo que se refiere a los medios materiales, el secretario general del SUP en Salamanca manifiesta que “se va mejorando, aunque siempre son escasos”.

“Montamos servicio en Lérida, dando protección a edificios estatales; no vivimos tan intensamente la situación que se vivió en Barcelona, pero somos profesionales a disposición de lo que nos comisionen”

Con un índice de delincuencia en su ámbito de actuación -Salamanca capital, Béjar y el centro de Fuentes de Oñoro-, Sandoval destaca la eficacia de los agentes que, en el caso de Béjar y Fuentes de Oñoro, el año pasado alcanzó el 100% y el 75% en Salamanca.

En un momento de tranquilidad para el CNP, Sandoval hace referencia a los acontecimientos del mes de octubre en Cataluña, con agentes trasladados hasta allí. La Dirección General de la Policía envió desde Salamanca dos dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con un equipo de 10 y 11 agentes. “Montamos servicio en Lérida, dando protección a edificios estatales; no vivimos tan intensamente la situación que se vivió en Barcelona con el hacinamiento al que fueron sometidos los compañeros, pero somos profesionales a disposición de lo que nos comisionen”.

“Estamos para dar servicio y garantizar la seguridad” afirma Juan Antonio Sandoval, que destaca que el 100% de los agentes lo son por vocación.