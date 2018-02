La Liga de Cross de Cabrerizos echa el cierre este domingo a su XXV edición

Jueves, 1 de febrero de 2018

La competición acoge la quinta jornada previa a la entrega de trofeos, que se celebrará a partir de las 13 horas en el pabellón Vicente del Bosque

La Liga de Cross de Cabrerizos pone fin este domingo 4 de febrero a una extraordinaria XXV edición de su popular prueba en la que el Ayuntamiento de Cabrerizos ha querido rendir un merecido homenaje a la labor del club AVS en la organización de las 25 ediciones de la Liga Cross Cabrerizos en sus 'bodas de plata'.

La quinta prueba puntuable de la temporada 2017-2018, también será por todo lo alto porque será el colofón a su XXV Liga. La cita para los corredores será 15 minutos antes del horario habitual: Los organizadores han convocado a los participantes a las 10:15 horas y el lugar de salida también varía. A esa hora se realizará un acto en el parque que hay a la salida de los escarpes, calle Rosalía de Castro, en el que el Ayuntamiento de Cabrerizos, con su alcaldesa Lourdes Villoria a la cabeza, inaugurará una escultura y descubrirá una placa con los nombres de todos los ganadores de la Liga de Cross de Cabrerizos.

La salida será a las 10:30 horas del citado lugar para afrontar un cross que los corredores ya conocen de años anteriores en dirección al camino de salida de siempre. En la primera desviación, se girará a la derecha para subir la cuesta de Las Caenes y una vez allí, se irá en dirección a Moriscos; antes de entrar a la localidad se realizará un giro completo para recuperar el mismo camino de vuelta a Cabrerizos con el atractivo de que los corredores se cruzarán y podrán animarse entre ellos. El final será el mismo que el cuarto cross, por el parque infantil, iglesia por la izquierda y calle de entrada a la plaza de Cabrerizos. En total, 9,735 metros. El CD Atletas Veteranos de Salamanca ya tiene en sus redes sociales tanto el perfil definitivo de la carera como un vídeo con el recorrido por lo que se recomienda a todos los participantes su visionado antes de tomar la salida (@AVSalamanca en Twitter y Atletas Veteranos Salamanca Cross Cabrerizos en FB). Al finalizar la carrera, la organización pone de nuevo a disposición de los corredores las duchas del campo de fútbol.

Este fin de Liga ya no tendrá el aliciente de decidir los ganadores absolutos, ya matemáticamente en manos de Alejandro González Zarza y Marta Romo Laso que conquistarán así su segunda Liga de Cross de Cabrerizos, pero sí los disputados podios por categorías, muchos de ellos por decidir en varios de sus puestos. Así por ejemplo, en promesa masculina la segunda y tercera plaza se la disputarán entre Miguel Gallego, Alberto Gómez y José Antonio Hernández; en sénior, la segunda y tercera entre Miguel Ángel Martín y Javier Sanjustiniano; en sénior femenina, se juegan el tercer puesto entre Victoria Gómez y María Victoria Rangel; en veterana A, Ruth Gómez y Arancha Hernández pugnarán por el segundo puesto; en B, el tercer puesto está aún en el aire entre Sara Pérez y Susana González; en C, Carmen García y Susana Agúndez por ser terceras; en veterano B masculina, puede moverse la segunda y tercera plaza entre Óscar Martín, David Caño y Roberto Nicolás Martín; en veterano C masculina está disputadísima entre atletas de enorme nivel como Miguel Ángel Martín Casas, Javier Manso, Enrique Merchán y Luis Alberto Casado; en D, el primer puesto puede variar entre Manuel Rodríguez y Miguel Martín, en E, el tercer puesto entre Javier Aloadalla y Enrique Garzón; y en G, el último cajón del podio entre Vicente Familiar y Amador García.

Además por equipos también hay gran atractivo porque sigue en juego la clasificación general con una paleta como premio para los tres primeros: la clasificación la encabeza por ahora Atletas Veteranos (11h00:12), seguido de Triatlón Salamanca (11h22:57), Salamanca Raids&Trails (11h42:51), Atletismo Macotera (11h54:44) y CD Alcer (12h13:41).

También está en litigio la de atletas locales de Cabrerizos, por ahora liderada por Pablo Primo Ramos, seguido de Jesús Martín Gobernador y Miguel Iglesias Domínguez.

Y como colofón, a las 13 horas se realizará en el pabellón Vicente del Bosque de Cabrerizos la tradicional entrega de trofeos con reconocimiento para los ganadores absolutos y el resto de podios por categorías. Una entrega que además tendrá premio porque los organizadores sortearán gracias a la colaboración del Grupo Femxa dos tablets entre los corredores que hayan finalizado el global de la prueba. ¡¡¡Os esperamos!!!