Jueves, 1 de febrero de 2018

No sé quién es el autor del invento, si algún independentista o algún constitucionalista, o algún periodista de los (h)unos o de los (h)otros, que diría nuestro Unamuno, o simplemente un periodista independiente, que los hay. Pero el hecho es que suena muy bien muy fino, ágil, elegante como si fuera una vedette.

Las razones los motivos o móviles de esta especie de acróstico poético tampoco las conozco. Pero podemos sugerir algunas. 1. Simplemente para que engrose el diccionario de siglas, que supongo que estarán haciendo, aunque yo no lo conozco; está haciendo falta. 2. Puede ser por el simple hecho de que suena bien. 3. Para ahorrar tiempo en la radio y la tele; no es lo mismo decir DUI que decir Declaración Unilateral de Independencia, que es mucho más largo.

Y así ese tiempo que ahorran pueden dedicarlo a hablar del tiempo y ponernos mapas y gráficos y pantallas con ciclones y anticiclones, y con isobaras y otros datos. Sí, yo creo que estos días están hablando algo más del tiempo, puede ser por eso; y ¡ojo! que cada minuto de la tele nos cuesta un ojo de la cara. 4.

Y también puede ser motivo o móvil para usar el acróstico el dorarnos la píldora porque decir DUI es mucho más fino, y suave que decir Declaración Unilateral de Independencia. Y así DUI parece un personaje femenino (que hasta puede rimar con ¡uy!) del circo político actual, como he oído decir y yo casi no me atrevería. Mejor que circo yo diría tragicomedia, si no fuera tan poco comedia y tan trágica que puede terminar en tragedia.