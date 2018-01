¿Marca España?

Martes, 30 de enero de 2018

Estamos asistiendo a un sin número de despropósitos producidos por un Gobierno dirigido por un Presidente mediocre, que sería dimitido en cualquier país de Europa, y quien sabe si hasta de África, donde seguro hay excelentes dirigentes como es el caso del Sáhara, donde Brahím Gali, está a años luz por delante de nuestro Presidente.

Cada día al levantarnos y ponemos la tele, nos desayunamos de una faena más de este Gobierno, acabamos de enterarnos por el Sr. Ricardo Costa segundo del PP en la Comunidad Valenciana, de cómo se financiaban las campañas electorales de este partido, al que miles de españoles siguen votando.

Leo el libro “El código Rojo” del teniente Luis Gonzalo Segura, nos cuenta como se están comprando material de guerra que o funciona, como un tanque que su cañón no dispara (ojalá no dispare nunca) o un submarino S-80 que no flota, se han gastado más de 30.000 millones de € que según la Jefatura del ejército, no valen absolutamente para nada.

Es una tras otra, así como las declaraciones de este Presidente al que últimamente llaman Mariano punto Rajoy, un señor que no sabemos quién es pero que aparece en los papeles de Bárcenas como un recibidor de sobres, pero no parece estén muy preocupados, ya que cuando se firmó en 1977 la Ley de Amnistía, se perdonaba a todos los asesinos, torturadores (ahí vemos como se pasea libremente por Madrid Billy el Niño), así como a todos los ladrones, empezando por el General dictador y asesino Franco, que fue uno de los mayores ladrones, al parecer los ladrones no se muerden los unos a los otros.

Oía en una entrevista en la radio a Mariano Rajoy, cuando le preguntaban sobre que las mujeres cobran menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, si se iba a legislar una ley para evitarlo, ¿cuál fue su respuesta?, “No entremos en eso”, así es como Rajoy gobierna, despreocupándose de las mujeres.

Otra cosa que nunca puedo entender es como nos dice Rajoy que por qué le han quitado el nombre de una calle, calle con el nombre de un asesino del fascismo llamada Salvador Moreno, un asesino, un criminal que en 1937 mandó ejecutar a 3.500 hombres mujeres y niños participando activamente en la masacre, cuando huían de Málaga hacia Almería del horror, y Rajoy dijo “no sé porqué se ha quitado el nombre de la calle, yo la seguiré llamado Salvador Moreno, Mariano Rajoy no condena el franquismo, y no puede haber un Presidente que honre el dolor , la sangre y el crimen en una Europa de este siglo.

Son muchos los españoles que se preguntan, por qué se sigue votando a un partido lleno de corruptos y ladrones, para algunos pareciera que es algo trivial, y salen con aquello de “todos son iguales”, ese iguales es el mismo que ¿“todos somos iguales ante la Ley”?. Cuando se vota por primera vez y descubres que has votado a corruptos, a ladrones, y la segunda vez les vuelves a votar, la primera vez no eres culpable, la segunda eres responsable y con ello estás siendo cómplice de estos desmanes. Hay un dicho árabe que dice, “Si me engañas, la primera vez es culpa tuya, pero si me vuelves a engañar la culpa es mía”.

Son ya incontables los casos de corrupción en que se han visto envuelto dirigentes del PP, y hemos tenido que pasar por un Presidente que un día nos metió en una guerra, ilegal e injusta, pasando por el Chapapote, El Yak-42 con 62 militares muertos y entregados equivocados los cuerpos a sus familias, la entrada de la policía buscando unos ordenadores en la Sede de Génova y el PP había los había roto a martillazos, el rescate a los bancos con 60.000 millones que nunca van a devolver, y otra y otra y otra….

¿Esta es la marca España del PP?, ¿esta es la España que queremos?, ¿Cuándo vamos a salir a la calle y con nuestro voto, quitar a tanto sinvergüenza que tanto sufrimiento está ocasionando a los auténticos patriotas de esta preciosa España nuestra con sus gentes maravillosas?