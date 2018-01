Bajada del precio de la carne de vacuno en un mercado flojo para cebo

Lunes, 29 de enero de 2018

Se registraron 1.449 para vida y sobre los que no hubo cambios en el precio, al contrario que en la mesa de cereal, donde el trigo y la cebada bajaron

Un total de 1.647 cabezas de vacuno de las que 1.449 eran para vida, y que no experimentaron movimiento en sus precios. Así puede resumirse la jornada de este último mercado de ganado de enero, sesión en la que además se registraron ocho canales de toros y 190 vacas. Y si en el cebo no hubo modificaciones en el precio no sucedió lo mismo en cuanto a las terneras de menos de dos años, que bajaron a razón de 0,03 €/K.

En porcino solo se movió la mesa de ibérico, los lechones gran partida subieron 0,05 €/K., y los marranos puros y cruzados hasta 0,10 €/K. Asimismo, los tostones de entre 9 y 12 kilos subieron 3,00 €/U. para colocarse entre los 49 y 53 euros. Y en la mesa de despiece, bajada de los jamones de cebo de campo y cebo 0,05 €/K., también el magro y la presa de bellota, y las carrilleras. Hasta 0,10 €/K. bajaron las paletas y el lomo de cebo de campo y cebo, además del magro extra. La presa bajó 0,07 €/K., 0,03 €/K. la pluma de lomo y 0,02 €/K. el solomillo y la cabeza.

En cuanto al cereal, también bajada de 1,00 €/T. para el trigo y al cebada, que cotizan a 186 y 183 euros, respectivamente. Y por último, en leguminosas, subida de 3,00 €/T. para el garbanzo pedrosillano, que ya cotiza 853 €/T.