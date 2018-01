Eso de facha

Lunes, 29 de enero de 2018

Cuando a uno le llaman facha, el común de la ciudadanía lo utiliza como un insulto, es el adjetivo despectivo que viene de la palabra fascista. En ese sentido insultante se aplica, “a todos los españoles que no somos izquierdistas, separatistas o animalistas”.

Sería conveniente que se enseñara a todas las personas que utilizan lo de facha como insulto, que es el fascismo. Fascista, origen de la palabra facha, es un movimiento político y social totalitario fundado por el italiano Benito Mussolini en 1922. La palabra procede del latín “fasces” la insignia del imperio de los cónsules romanos.

El fascismo como partido único, se veía entonces como una tercera vía entre la democracia liberal y el socialismo. A esa vía se agarraron movimientos políticos en otros países europeos, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica y la Guardia de Hierro de Rumania. Pero los más terroríficos, “el nazismo en Alemania y el comunismo en la Unión Soviética”. Los fascismos se caracterizan como pensamiento único y un solo partido, excluir y perseguir a los disidentes, adoctrinar a la ciudadanía sometiéndola por la fuerza o soborno. “Vamos la catequesis del odio”. Todo eso se vio y se vivió no solo en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, sino en la URSS de Stalin.