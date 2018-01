De Árboles y Plazas

Supongo, y quizás me equivoco, que no son muchos los salmantinos que conocen el trabajo del obispo Padre Cámara en esta la ciudad de Salamanca. Desde 1885 a 1904 fue infatigable en su acciones e intervenciones episcopales, algunas incluso polémicas en su tiempo y que hoy se podrían calificar de discutibles. Pero en su mayoría fueron decisiones importantes y eficaces para la ciudad y su gente y por supuesto para la diócesis. Me voy a referir aquí a dos en concreto que a lo largo de sus casi veinte años de episcopado en Salamanca lograron importantes cambios y mejoras en nuestra ciudad.