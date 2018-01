Gobierno de Rajoy: líderes en precariedad

Rajoy se olvida que, a pesar de ese relativo progreso económico temporal y del PIB, todavía los salarios están estancados para muchos ciudadanos. Muchísimas familias sigue en pobreza, endeudados por una inflación del 2%. Y eso es demoledor, pues en España existe aún un número excesivo de parados que no cobra prestaciones desde hace años.

Mariano Rajoy siempre saca pecho al hacer recuento de su gestión gubernamental. Repite hasta la saciedad más obtusa que “somos los que más crecemos en Europa y los que más creamos empleo”. Y también se pavonea de “que estamos en la mayor fase expansiva económica de la historia de España”. Estos alardes y empecinamientos son ya unos tópicos del gallego registrador de la propiedad ajena. Sobre todo cuando le hablan de la corrupción de su partido y que favorece descaradamente a las grandes empresas del IBEX35, olvidándose de las clases más desfavorecidas.

Los datos de 2017 de Eurostat y del Banco Europa desbaratan las ínfulas de Rajoy y su gobierno pepero. Grecia, Portugal, Croacia y Chipre son los países donde más ha bajado el paro en Europa en el 2017. Además, España sigue siendo el paladín en desempleo, sobre todo en paro juvenil, con una tasa del 37,9%.

Por otro lado, esos datos inflados del propio Gobierno del PP, ocultan un modelo de crecimiento engañoso: “la precariedad extiende sus largos tentáculos más allá del mercado de trabajo y afecta a la propia estructura social”. La afiliación a la Seguridad Social –un aparente aumento del empleo– es escasa aún. La sostenibilidad del actual sistema de pensiones no tiene futuro.

Es más, existen varios informes gubernamentales, sindicales y de la UE que confirman que la precariedad en España está 12 puntos por encima de la media europea. Estamos muy lejos de llegar a los niveles de los países europeos más desarrollados. Somos los líderes en la precariedad laboral y en la pérdida de bienestar social.

Es verdad que en macroeconomía, en exportaciones y comercio mundial, los vientos de cola son favorables al gobierno y empujan hacia un fuerte crecimiento. Pero en España ese florecimiento económico está lacrado por un empleo muy, muy temporal, y por el subempleo, un trabajo excesivo a tiempo parcial, de poca calidad, que genera mucha precariedad. Y esto contribuye a la debilidad de la mayoría de los salarios.

No pueden aburrirnos más, unos y otros, con la matraca catalana y el españolismo reciente, de banderitas y pulseritas. Pero ¿qué están haciendo en el Congreso de los Diputados estos partidos, sean los de bipartidismo o los nuevos?. Hacen cuatro leyes indiferentes y aparcan las más importantes y necesarias para la gente. El toma y daca –las rencillas legislativas y componendas– entre PSOE y PP, dejan sin paga complementaria de 430 euros a más de 800.000 jóvenes menores de 30 años en paro que hayan conseguido trabajo.

Se ha demostrado la inutilidad del PP –principalmente de Rajoy– para gobernar para todos y para solucionar problemas esenciales a los ciudadanos. Apenas tiene iniciativa legislativa. No hay reformas; por no haber, no hay ni presupuestos generales del Estado.

Los peperos no tienen mayoría parlamentaria. El PP, actualmente, se desinfla a marchas forzadas con un escaso liderazgo político. No se desprenderá, por mucho tiempo, del lastre de la corrupción, de las prevaricaciones y prebendas de sus dirigentes. Pierden calado electoral. Eso sí, nos han llevado a lo más alto del ranking europeo en la precariedad: somos los líderes.

Cómo creen esos señores del PP y sus acólitos que con una subida del 0.25 (pensión máxima, 6,4 euros) se pueda hacer frente a las subidas del gas, de la luz, de los alquileres, de los precios alimentarios, de los peajes y los carburantes. ¿Pretenden que la mayoría de jubilados puede pagar sus gastos, y encima ayudar a sus hijos y/o nietos en apuros, en precariedad laboral y vital?

Hace pocos días, la ministra de Empleo, Fátima Báñez -encomendándose a su Virgen del Rocío– atracó a la hucha de las pensiones dejándola “limpia” y sin fondos de reserva para el futuro. Y luego siguen en el PP prometiendo bienestar y subidas de las pensiones, aunque, claro, solo lo hacen de cara a las elecciones.

Y los salarios va por el mismo camino. Se jacta la ministra Báñez que, gracias a ella, para el 2020 habrá una subida del salario mínimo. Pero a ese año algunos ni llegarán, si es que cumplen esas promesas. Otros lo harán arruinados, ya que el porcentaje de subida salarial quedará como irrisorio. Siempre fían para largo, nunca hacen políticas sociales actuales; bueno sí, malas políticas.

Mientras las cinco grandes distribuidoras eléctricas ganan 9.470 millones en cuatro años, han recortado sus plantillas de trabajadores en un 9%. Mientras hay más de 7 millones de ciudadanos en las fauces de la pobreza, algunos banqueros, empresarios y políticos, han prevaricado con dinero públicos.

Es necesario que España cambie profundamente su modelo productivo y de empleo para evitar esas desigualdades y el aumento de la inestabilidad social. Y de mano del PP o del Cs lo vemos muy complicado. EL PSOE y Podemos –Unidos Podemos– y otras fuerzas progresistas sí podrían si se ponen las pilas y no dejen gobernar a la derecha más radical y al neoliberalismo. Por ejemplo, los recortes de Rajoy en la inversión pública y en I+D+i han sido brutales desde que entró a gobernarnos. Y eso que son las dos palancas del verdadero crecimiento.

La cuestión no es poner parches –o ñapas– a la caída de las pensiones, sino mejorar la calidad del empleo y tener sueldos más dignos –que la sangrante reforma laboral del PP destruyó desde 2012.

Pero, cómo entender a unos y otros si los peperos (y en parte Cs) ven bien esa reforma laboral por los beneficios que han dado a las grandes empresas y a las exportaciones y al PIB. Y otros (PSOE, Unidos Podemos), creen que hay que defenestrarla por retrógrada y nefasta para nuestra economía social y para nuestro modelo de pensiones y empleo.

Que lo hagan y se dejen de pamplinas con reajustes­ de medias tintas.