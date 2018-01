IU propone medidas para mejorar el ferrocarril en  Salamanca

Jueves, 18 de enero de 2018

Izquierda Unida de Salamanca considera que “la administración de Infraestructuras Ferroviarias a través de ADIF, ha entrado en deterioro”. Salamanca sigue, a juicio del procurador de IU-Equo, José Sarrión, con una “red ferroviaria que no vertebra el territorio y está a la cola en la modernización de servicios e infraestructuras, esto es, un Servicio Público que se olvida de la gente de nuestra provincia”.

En la reunión mantenida por representantes de los Comités de las Empresa ADIF y Grupo Renfe de Salamanca, y el Procurador en Cortes de IU-Equo; José Sarrión Andaluz, junto al Coordinador Provincial de Izquierda Unida, Miguel Rodero, los representantes sindicales trasladaron la situación que atraviesan ambas empresas públicas, así como sus plantillas en la Provincia de Salamanca.

Así, Izquierda Unida de Salamanca ha conocido las reivindicaciones y denuncias de los sindicalistas. Estas serían, entre otras varias, material anticuado, TRD Serie 594, en la conexión con Valladolid; apeadero de la Alamedilla infrautilizado y con mala imagen a los usuarios; malas conexiones con otras provincias, lo que conlleva sobrecostes, trasbordos innecesarios y aumento de la duración de los trayectos; horarios que chocan con las necesidades de la ciudadanía.

Así mismo, los integrantes del Comité de Empresa, señalaban otra serie de problemáticas, en el transporte de mercancías, en lo que respecta a los talleres de RENFE-ADIF en Salamanca y en las infraestructuras ferroviarias que, “más que tener, sufre la provincia.” Entre otras, señalan y denuncian.

Privatización de la prestación de servicios de maniobras que hasta ahora realizaba ADIF en la estación de Salamanca, después de una serie de medidas, adoptadas de una forma totalmente deliberada, que provocan la falta de medios humanos y materiales, que permitan dar un servicio adecuado, en lo que respecta a mercancías.

Falta de personal para realizar las cargas de trabajo actuales, la privatización del mantenimiento del material propiedad de Renfe. En lo que los representantes sindicales señalan como un “abandono del taller, y sus trabajadoras y trabajdores, de Salamanca”

Inexistencia de inversiones en mantenimiento de las líneas ferroviarias lo que provoca una disminución de la calidad y el confort en los viajes, y que obligan a la aplicación de limitaciones de velocidad, que aumentan los tiempos de los recorridos en tren.

Privatización también del mantenimiento y la vigilancia de seguridad de la infraestructura ferroviaria, a pesar de tener personal con reconocida experiencia y profesionalidad que lo viene realizando hasta ahora.

Ante esta serie de denuncias, problemas y posibilidades de mejora de la situación, Izquierda Unida, a través de sus representantes públicos en las instituciones, se propone y se compromete a defender las siguientes medidas:

1- Recuperación de las cargas y puestos de trabajo, externalizados y privatizados, especialmente en el transporte de mercancías, en el mantenimiento de las infraestructuras y en los talleres de Salamanca.

2-Ofertas de Empleo Público que cubran las vacantes existentes y permitan prestar un servicio adecuado en nuestra provincia.

3-Mejora de los tiempos de viaje.

4-Servicios que atiendan las necesidades de las comarcas dotadas de línea ferroviaria.

5-Ampliación de los recorridos de algunos trenes que llegan desde Madrid y/o Valladolid hasta la frontera con Portugal, dando servicio a las comarcas de la Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo.

7- Apostar por las conexiones de viajeros con Portugal.

6- Proposición de la Creación de una Red Autonómica de Media Distancia.

8-Reapertura (con modificación, donde sea necesaria, del recorrido) de la “Vía de la Plata”

9-Utilización de material eléctrico para la conexión con Valladolid y su continuidad con Cataluña.

10- Promover tarifas que favorezcan el uso del tren, especialmente a las personas que se desplazan habitualmente a trabajar a otros lugares, como por ejemplo Ávila y Valladolid.

11-Realizar un estudio para enlazar con otros territorios, evitando los transbordos, en lo máximo posible.

12-Utilización (en unas condiciones aceptables) del apeadero de la Alamedilla como salida de trenes de viajeros.

13-. Apuesta “real” y en firme por el proyecto del Puerto Seco.

14- Promover la dotación de material motor que posibilite la circulación con tracción eléctrica de mercancías.



Para Izquierda Unida de Salamanca, en palabras de Miguel Rodero, “el continuo empeoramiento del servicio y calidad del empleo en ADIF, obedece a una apuesta clara por las políticas de privatización y recortes a las que el gobierno del Partido Popular nos tiene tristemente acostumbrados. No nos extraña su clara oposición a realizar inversiones y mejoras que redunden en unos Servicios Públicos dignos para usuarios y trabajadores, en un sector, que ha aumentado paulatinamente el número de usuarios.



Para José Sarrión Andaluz, las políticas de "abandono" del partido popular, tienen una clara estrategia, la posterior privatización en beneficio del empresario amigo de turno, no es el primer caso y no será el último, mientras no se abogue por una defensa real de lo Público.



Por todo ello Izquierda Unida Salamanca, insta al gobierno, al cese de las políticas de recortes, pues cree firmemente que la inversión y desarrollo, en este caso en ADIF-Renfe, situaría a nuestra provincia con opciones de futuro, a través de sus infraestructuras y comunicaciones.