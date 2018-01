Dolores O’Riordan. Otro adiós

Esta semana el mundo de la música está triste desde que el lunes se diera a conocer la noticia de la muerte de Dolores O’Riordan, cantante y guitarrista de The Cranberries. Con sus, tan solo, 46 años deja a una generación enamorada de su canción “Zombie”.

Aunque aún no se conocen las causas de su muerte, se sabe que falleció de forma repentina en Londres, donde se encontraba realizando una sesión de grabación. Según algunas publicaciones como la del martes en TMZ, medio conocido por dar exclusivas de famosos, Dolores O’Riordan estaba “terriblemente deprimida” según el círculo de amistades de la artista irlandesa.

A nivel musical The Cranberries tuvo sus momentos. En sus inicios contaba con Noel Hogan a la guitarra, Mike Hogan al bajo y Feargal Lawler a la batería despuntaron a nivel mundial con dos discos consecutivos, “Everybody else is joint it, so why can’t we?” de 1993 y “No need to argue” de 1994.

En 2001 con “Wake up and Shell the coffe” la banda se disolvió para probar suerte en solitario y aunque O’Riordan publicó dos discos su éxito no fue el mismo que con sus antiguos compañeros. De este modo en el año 2010 decidieron juntarse de nuevo para hacer una gira por los Estados Unidos y Europa pero Dolores inició algunas acciones legales contra Noel Hogan porque entre los dos había compuesto la gran mayoría de las canciones y no llegaban a un acuerdo con algunos temas de derechos de autor.

Hace unos años, Dolores Mary Eileen O’Riordan Burton, nos abrió su corazón para contarnos que su vida estuvo marcada por el accidente de tráfico que sufrió su padre, dejándolo en silla de ruedas, y por los abusos sexuales que sufrió siendo una niña. Fue en el año 2013 cuando confesó que de pequeña una “persona de confianza” cerca de su casa de Limerick (sur de Irlanda) abusó de ella desde los ocho hasta los 12 años.

Las declaraciones de Dolores fueron “Siento que me he quitado un gran peso de encima. Siento que me va a ayudar mucho abrirme y confesárselo a toda la gente que compró mis discos y que me quiere” (Belfast Telegraph).

Fueron esos abusos sexuales los que dieron origen a la gran mayoría de sus males: crisis nerviosas, problemas alimenticios, con el alcohol, depresión…

También llegó una época difícil en la vida de Dolores O’Riordan en 2014 cuando se separó del padre de sus hijos Don Burton.

El éxito que cosecharon en los 90 no podemos olvidarlo fácilmente, pero se diluía entre las noticias que generaba a su paso, como el trastorno bipolar que se le diagnosticó y que la llevaba a realizar acciones como escupir y golpear a un policía irlandés tras bajarla de un avión por agredir a una azafata en pleno vuelo.

Este pasado año el grupo se reunía de nuevo para hacer una gira por Europa, pero tuvieron que suspenderla por problemas de salud de la cantante. Fueron unos dolores en la espalda los que imposibilitaron que sus conciertos de Madrid y Barcelona se llevaran a cabo.

Dolores O’Riordan fue considerada como una de las diez mujeres más ricas de Irlanda, pero una declaración que versaba: “Cuando la vida es perfecta se convierte en aburrida; tienes que desafiarte porque eso te da una razón para vivir”, apuntaba directamente a su inestabilidad.