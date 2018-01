Condenas a muerte y ejecuciones 2016. Cifras globales

Desde su creación, Amnistía Internacional siempre ha estado en contra de la aplicación de la pena de muerte. Las razones son diversas: la aplicación de la pena máxima es irreversible y en ocasiones la sufren personas inocentes; no disuade del delito ya que los países que la aplican no ven reducidas sus cifras de delincuencia; en muchas ocasiones se aplica de forma discriminatoria dependiendo de la pertenencia a determinadas minorías o de si se es pobre o no y con sistemas judiciales injustos.