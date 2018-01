La salud de los sueños.

Es más importante de lo que parece, no tener condicionados los sueños por la imposición de las modas o de personas cuya opinión te importa incluso sin saberlo, por ejemplo los padres.

La pureza de los sueños no existe porque son múltiples las influencias sociales y familiares. Encontrar sueños que motiven nuestro verdadero quehacer diario merece un discernimiento, saber si realmente responden a nuestros deseos y esperanzas o están mediatizados por otros.

Soñar implica, yo creo una interesante dosis de libertad y una buena herramienta para romper ataduras y orientarnos hacia un futuro cercano.

Los sueños para ser tales deben ser en positivo, en negativo se llaman pesadillas que también suceden, pero de esas conviene despertar.

Llevo muchos años como escuchador de sueños y como productor de los míos propios, tengo cierta experiencia y conciencia de su importancia en el devenir diario, un sueño reparador depende de los mismos.

He visto padres de los pueblos que no querían que sus hijos vivieran lo que ellos, padres de Perú o Marruecos que soñaban con la emigración de sus hijos al precio de no verlos, … He visto hijos fieles a los sueños de sus padres que sufrían sus consecuencias o incluso acababan en la cárcel. Hablo de sueños de médicos, traficantes, abogados o prostitutas. Los sueños también nos igualan a todos, no sólo la muerte.

Por eso la escuela también tiene que ser una potenciadora de sueños y sobre todo de ofrecer medios para educarse para conseguirlos, también muchas veces debemos redefinirlos para que no se hipotequen a unas necesidades artificiales e impuestas que sólo se basen en el tener y no en el ser, que es dónde se arraigan los verdaderos sueños.

Los sueños libres, sin manipular, ayudan al equilibrio de las emociones. Cuando los sueños se cambian por ambiciones y expectativas de poder suelen ser dañinos.

Es importante tenerlos en cuenta porque muchos jóvenes se ven agobiado por expectativas de carreras o empresas que pueden robar su felicidad si no saben en cada minuto para qué trabajan o para qué estudian y que sea una elección propia y no por influencias externas o por comparación con hijos de otros o compañeros de pandilla a los que ven superiores por capacidades más reconocidas aparentemente y que les hacen sentirse inferiores.

Puede colaborar con los sueños el padre, el amigo y el yo, que se ve o lo ve, con amor, con felicidad y realmente lo cree, no hay realidad mayor y tampoco sueño más auténtico que el que se ve a sí mismo y a los otros como realmente es aceptándose y admirándose con gratitud y humildad. La realidad y los sueños van de la mano y no dependen sólo de hechos concretos o logros.