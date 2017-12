El cupón de la ONCE reparte 35.000 euros en La Alberca

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

La ONCE ha repartido 35.000 euros en la provincia de Salamanca, correspondiente a 1 cupón, vendido a través del Terminal de Punto de Punta (TPV) correspondiente al sorteo del día 26/12/2017. El vendedor de la ONCE, Juan Agustín Rodríguez Hidalgo, es quien ha llevado la ilusión y la suerte a La Alberca, lugar donde realiza su actividad laboral. El trabajador de referencia, vienen ejerciendo la venta de productos de juego de la ONCE desde agosto del año 2012

La ONCE cuenta en el ámbito de la Dirección de Salamanca con 1.510 afiliados, de los que 248 son ciegos totales y el resto deficientes visuales, y 192 vendedores afiliados y discapacitados, quienes cada día, al igual que Juan Agustín al pronunciar las palabras “gracias y suerte”, desean que los clientes vean convertidos en realidad sus sueños e ilusiones.

El cupón de diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Al comprar tu Cupón Diario, podrás jugar también a “La Paga” por solo 0,50 € más por cupón. Con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugarás también la serie. Con La Paga podrás ganar hasta 3.000 € al mes durante 25 años.

Y el próximo viernes día 29 de diciembre, la ONCE tendrá la oportunidad de poder ganar 34 millones de euros en el sorteo del Eurojackpot. Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).

Por último hay que recordar que el Sorteo Extraordinario de Navidad tiene este año más de 44 millones en premios.