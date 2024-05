“No están bien atendidos”. Denuncian la situación que sufren las colonias de gatos de Salamanca

Considera que el método CER (Programa de Captura, Esterilización y Retorno) "no se aplica bien"

“El método CER (Programa de Captura, Esterilización y Retorno) no se viene aplicando como se tiene que aplicar”, así de contundentes denuncian desde PACMA y en nombre de las personas que alimentan a las colonias de los gatos de Salamanca de la situación que están viviendo estas colonias de animales, concremetamente se refieren a la que está en el Paseo de Canalejas, en el edificio de la Seguridad Social.

En este sentido, Jorge Martín, ha dirigido un escrito a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento expresando su “preocupación por la falta de coordinación y comunicación” del CER con los gestores de colonias felinas. Una situación que no se había repetido de esas formas con anterioridad.

Según explica Martín, “hasta donde yo estoy informado, actualmente la primera vez que ocurre esto ha sido varios dos días seguidos que no les han permitido la entrada”. El pasado lunes 29 de abril de 2024, una gestora se vio sorprendida al serle negada la entrada al recinto donde reside la colonia de la que se ocupa, ubicada en Canalejas, donde se encuentra el edificio de la Seguridad Social, tras retirársele su autorización sin previo aviso. “Ellos entran, como hacen a diario, para dar de comer a los felinos y no les dejaron pasar porque eso no era de su competencia”, explica a este medio de comunicación.

El martes 30 de abril, la situación “empeoró” al enterarse de que se llevarían a cabo capturas para el programa CER en la colonia, sin que se le hubiera notificado. "Si bien la alimentadora no se opone a la esterilización, su enfado radica en la falta de coordinación y comunicación, dejando a los gatos desamparados y sin cuidado adecuado por un periodo indeterminado de tiempo", explica Martín.

Aseguran que la alimentadora y sus compañeros están angustiados por el bienestar de los gatos, desconociendo si están siendo alimentados y cuidados. Por otro lado, “dicen que ya los esterilizan ellos y luego esto no es cierto. Dicen que ellos se hacen cargo de todo, aún no concretamente en la sobriedad social, que se hacen cargo de todo y luego se ha demostrado lo contrario. Les dan de comer, pero no están bien atendidos”.

Una situación que repercute negativamente en estos animales. “Los gatos tienen unas rutinas muy establecidas de las alimentadoras, que van tres veces al día a echarles comida y a ver qué se encuentren bien, su estado de salud y preocupándose por ellos. Que las cosas no se hagan bien pueden producirles ansiedad, porque ellos tienen, por decirlo así, una rutina, entonces es alterarles”.

Además, añaden que con respecto a este método CER, "los lotes y el presupuesto no es suficiente, así como el número de esterilizaciones por parte del Ayuntamiento y los pocos meses que se aplica este método".

Según los Artículos 38 y 39 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, se deben salvaguardar las condiciones de vida dignas para los animales callejeros y garantizar su bienestar en todas las circunstancias.

"Salamanca, conocida como una ciudad amante de los gatos, no tolerará el maltrato hacia ellos", apunta el coordinador. "Instamos a los responsables a comunicarse con la alimentadora, brindar información sobre la situación de los gatos y tomar medidas rápidas para dar salida a esta situación", concluye.