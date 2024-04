Santolino gana ritmo y se pone cuarto en Portugal

Lorenzo Santolino (Sherco) se ha puesto cuarto en la general provisional del Ultimate Rally Portugal tras la segunda etapa y al beneficiarse de lo ocurrido al final del miércoles, cuando varios pilotos fueron sancionados pero el salmantino no, lo que le catapultó al segundo puesto del día y de la general. El salmatino ha pasado el segundo día sin pérdida de tiempo y está en buena situación para el resto de la carrera.

El BP Ultimate Rally Raid Portugal es el único del Mundial que se disputa este año en Europa y sirve para retomar la competición tras el Dakar, la última carrera de Santolino que estrena aquí la temporada que le tiene que llevar a la edición 2025 en Arabia Saudí. Para la segunda etapa en Portugal había que recorrer una especial de 166 kilómetros con salida y llegada en Grândola, más 35 de enlace.

Santolino ha tomado la salida en segunda posición tras lo ocurrido al final de la primera etapa. Tras acabar con el séptimo puesto la especial, por la tarde los comisarios impusieron varias penalizaciones a numerosos pilotos. El resultado fue que el salmantino se quedó con el segundo tiempo y el mismo puesto en la general.

En esa situación, le tocaba salir este jueves a pista en segundo lugar tras el líder de la provisional, el valenciano Toscha Schareina (Honda). Ambos salían a partir de las 9 de la mañana con la desventaja de tener que abrir pista, algo menos decisivo aquí al ser un terreno con menos marcas y una navegación diferente a la del desierto.

Desde el principio, Santolino ha marcado buenos tiempos y ha mantenido un ritmo suficiente para no ceder tiempo. De hecho, el día se ha resuelto en un estrecho margen y el salmantino ha marcado el sexto tiempo y se ha dejado sólo 2.47 con el ganador de etapa, el luso-alemán Buhler (Hero). En la general, Santolino se mantiene cuarto a 4.11 del líder, Schareina, con Buhler y Howes (Honda) entre medias. Se trata de cuatro pilotos habituales del Dakar.

“Ha sido un día técnico los primeros kilómetros, con niebla y baja visibilidad, muchos charcos y barro, más o menos sinuoso hasta el kilómetro 80. A partir del repostaje, pistas más rápidas, pero me he encontrado más a gusto con la moto, hicimos cambios y he tenido mejor feeling en las zonas sinuosas”, ha comentado.

“He aguantado bastante bien, con ritmo, para haber salido segundo. La segunda parte me ha costado un poco más y aunque al final del día he acabado sexto la distancia con los pilotos de delante es reducida. Es bueno de cara a mañana, que son 300 kilómetros, al salir más atrás con las trazas y las marcas de frenada tendré referencias”, ha comentado.

En efecto, este viernes se disputa la tercera etapa entre Grândola y Badajoz, con entrada en territorio español, de 373 kilómetros de especial y otros 242 de enlace, la jornada más dura de lo que queda de rally y puede que la más decisiva.