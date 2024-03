"Somos capaces de plantar cara al Lugo e incluso de superarlo", afirma el entrenador de Unionistas

El entrenador de Unionistas, Dani Ponz, ha explicado ante los medios, en la habitual rueda de prensa semanal, cómo llega su equipo a la próxima jornada. Recordamos que el domingo a las 18:00 horas, el equipo charro visitará en el Anxo Carro, para enfrentarse al CD Lugo, con el que está empatado a puntos.

Ganas de volver a la victoria

"Obviamente, nosotros vamos un poco semana a semana, que es al final como creemos que tenemos que ir. Los plazos más medios o más largos, a veces, te llevan al error. Tenemos un objetivo muy claro a conseguir y la victoria nos podría acercar a cosas más bonitas. Pero tenemos los pies en el suelo y sabemos la dificultad que encierra el partido del fin de semana contra una gran plantilla, pero nosotros somos capaces de poderlo conseguir, de tratar de volver con la victoria y conseguir esos puntos que nos darían un paso muy importante hacia ese objetivo".

La semana después de la derrota

"Analizas todo lo que has podido fallar y podido mejorar a todos los niveles empezando, evidentemente, por nosotros. Lo primero es una visualización de un estudio y un análisis de todas las cosas que se han hecho, que son mejorables. Y a partir de ahí, tratar de evolucionar, la gente está muy concienciada, la verdad que ha trabajado muy bien. Y estamos contentos porque se ha recupera a la gente, con buenas sensaciones, solamente nos falta Dani Nieto".

El rival

"Vamos a enfrentarnos a jugadores de un nivel de talento fantástico, es una de las mejores plantillas en cuanto a ese currículum, seguro, y por el nivel de calidad técnica que hay en la categoría".

La clave

"Lo que tenemos que pensar es lo que nos pasa a nosotros. El entorno que vamos a vivir el domingo en Lugo es muy difícil, pero nosotros pensamos en nosotros. Sabemos que somos capaces de plantar cara e incluso de superarlo, como hemos hecho en otros encuentros, como la victoria en Barcelona o el nivel de sensaciones en León o en Ponferrada, creo que se pueden aproximar bastante a ese tipo de contextos. Nosotros sabemos que somos capaces de hacerlo, que lo podemos hacer perfectamente, pero para ello tenemos que hacer las cosas muy bien hechas, ya no sin balón, sino también con balón, pues tiene un nivel de talento fantástico y si dejamos que tengan la pelota va a ser casi imposible. Entonces, tenemos que tener el balón, defender bien y llegar a las zonas de portería con mucha capacidad, y sobre todo mejorar también el tema de el balón parado".

¿Nespral, titular?

"Creo que todos los escenarios son buenos para que Nespral vuelva a la titularidad, pero no solamente él, sino más jugadores del equipo, que pueden ofrecer muchas cosas, puede ser Nespral, puede ser otro. La verdad que el equipo está trabajando muy bien en todas las posiciones, y estamos muy contentos con todos y con la competitividad que tiene el equipo en ese sentido".

Unionistas y el Lugo con los mismos puntos

"Sí, llama la atención, que estemos en esa puntuación, habla muy bien de Unionistas, de la organización y sobre todo de la plantilla, que son los que salen al verde, los que deciden un poco las cosas que proponemos nosotros. Es sensacional que nos estamos comparando a una plantilla con ese nivel".

Dos jornadas del Lugo con Roberto Trashorras como entrador

"Creo que está intentando implementar, un sistema 1-4-3-3, con muchísima posesión , aprovechando la calidad enorme que tienen los jugadores del Lugo, lo hemos visto así, pero también cuando tenía que golpear y jugar directo lo hizo. Tiene jugadores con mucho pie por dentro, para tratar de asociarse".

La vuelta de Dani Nieto

"Normalmente una lesión como la suya puede durar unas seis semanas, pero estamos en la semana 4, entiendo que a lo mejor dos semanas más no se las va a quitar, aunque Dani ya está haciendo trabajo de campo, cambio de dirección, cambio de ritmo, pero para entrar con garantías en un partido de este nivel y en esta parte importante de la temporada, donde la gente rinde al 200%, pues yo creo que esas dos o tres semanas, le van a hacer falta para entrar en la competición con gran confianza".

Caso de Ekaitz Jiménez

"Eka ya ha entrenado bien esta semana, es la primera que lo hace y ya está dentro de la dinámica del equipo, va recuperando sensacionesy era otra alta importante para todos nosotros, porque al final esa competitividad entre Eca y Jon, cuando estaba, beneficia muchísimo al equipo, el no saber quién podía jugar. Queremos que vuelva, creo que es el gran sentimiento de todos, que realmente no sepamos quién va a jugar, que podríamos sacar un oce totalmente distinto al que estamos pensando, porque el nivel de competitividad del equipo ha sido así, y luego hemos demostrado esa confianza poniéndolos, con un buen nivel de minutaje para todos los jugadores de la plantilla".

La lluvia y el viento

"Si es como el día de la segunda parte ante el Arenteiro, puede influir perfectamente. Vamos a ver, tienes que jugar con dónde empiezas a atacar, donde empiezas a defender, o lo que empiezas a plantear o no haciendo posicionamiento del equipo, o posicionamiento, vamos a ver cómo influye".

Tres desplazamientos complicados, Lugo, Tarragona y La Coruña

"Nosotros tenemos que tratar de sacar tres puntos en Lugo, es la clave y saben que el día del Celta va a costar a gente y lo que tienen que tener claro es que como los jueguen los 11 que salgan en Lugo no ganen el partido, no ganan a jugar el próximo. No podemos empezar a pensar si el siguiente es el Osasuna, si es Nastic, porque si nos quedamos a pensar eso, no ganamos ningún partido".

