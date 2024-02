Alrededor de un millar de agricultores y ganaderos salmantinos estarán este lunes en la protesta de Madrid

Unos 950 agricultores y ganaderos salmantinos en 17 autobuses, además de los medios particulares, acudirán a la protesta tractorada y manifestación en Madrid del próximo lunes 26, según las estimaciones de las OPAs.

Desde las OPAs convocantes -Asaja, COAG y UPA-, "tenemos clarísimo que es el momento de protestar con contundencia, no solo ante el Ministerio de Agricultura, que ha creado las mesas, que tiene buenas voluntades, pero que se tienen que plasmar en documentos, sino porque el 90 % de los problemas y reubicaciones que las OPAs hacemos, van dirigidas contra la Unión Europea y el día 26 se celebra en Bruselas la reunión de los Ministros de los 27 países con la Comisión Europea, y es el momento de apretar".

"Ya se empiezan a mover cosas desde el Ministerio, donde nos garantizan el mantenimiento del gasóleo profesional, la creación de mesa de la ganadería, reducción de la burocracia como la eliminación del cuaderno digital etc.", además de mandar las peticiones realizadas por las Organizaciones Profesionales Agrarias de flexibilizaciones inmediatas de la PAC a la Unión Europea, y "también desde la Comisión Europea se hacen propuestas de flexibilización de la PAC, pero que nos parecen insuficientes" afirman.

Para las Organizaciones Profesionales Agrarias son imprescindibles flexibilizaciones" inmediatas ya para este año" en la eliminación de los BCAM 8 en el barbecho, en el BCAM 7, en la rotación de cultivos y en la BCAM 6, el permitir labrar (al menos con aperos verticales) tras la recolección de forrajes o cosechado con el fin de evitar, que como el año pasado "se llenaran los campos de malas hierbas que tantos problemas nos han creado".

También es imprescindible, añaden, "profundizar en la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los productores que en lugar de trabajar en el campo tienen que tener una oficina multidisciplinar".

En cuanto a ganadería, "deben dar una vuelta importante a todos los sectores, y a las pruebas nos remitimos, con la reducción continuada de la cabaña ganadera en la Unión Europea, para lo cual es fundamental la eliminación de la nueva normativa en bienestar animal, en transportes, en la sanidad animal (saneamientos ganaderos EHE etc) y sobre todo en lo relativo a dejar de ver los estiércoles y purines como un problema, cuando son una bendición al producir abonos orgánicos, por lo cual no hace falta producir ni importar tantos abonos minerales, a caros costes y mucho más contaminantes", apuntan las OPAs.

Por último, "hay que hacer ver a la Unión Europa, que en lo referente a la importación de productos alimenticios de países terceros a Europa, estos deben tener las mismas condiciones de producción que la nuestras", tanto en el uso de plaguicidas, situaciones laborales etc., "todo los demás es fariseísmo y un agravio comparativo con nuestros agricultores y ganaderos, que llevará a una reducción de nuestro sistema productivo y una dependencia cada vez mayor para la alimentación de países terceros, y eso es muy peligroso".

"Con las cosas de comer no se debe jugar, y algunos políticos han jugado mucho, beneficiando (no sabemos porqué) a empresas de países terceros; he aquí las consecuencias", concluyen.