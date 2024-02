¿Homicidio, asesinato u homicidio imprudente? El jurado popular se retira a deliberar

En la mañana de este jueves se ha hecho entrega de objeto del veredicto al jurado popular. El juicio por el crimen ocurrido durante el Carnaval del Toro 2022 comenzó su tercera sesión, este jueves, con la de lectura de informes este jueves. Lo ha hecho después de tres sesiones y después que la juez se haya retirado a redactar el objeto del veredicto sobre el que el jurado popular decidirá si consideran o no culpable a J.A.V.S.

Este jueves ha tenido lugar la lectura de informes y conclusiones finales por parte de las tres partes: la Fiscalía, acusación y defensa.

La Fiscalía: homicidio

El Ministerio Fiscal "se reafima en que el acusado es culpable de un delito de homicidio". La Fiscal ha explicado que el acusado "se acerca la víctima y le asesta una puñalada. Entendemos que todo ha quedado suficientemente acreditado. Todos coincidenen que se produce de una manera muy rápida, en cuestión de segundos".

Además, "ha quedado claro que no hubo lucha entre el acusado y la víctima". Ha hecho referencia a la declaración de uno de los testigos protegidos, que ha "sido un testimonio imparcial". Y con respecto a la declaración de los foreneses, "la víctima no tiene ninguna lesión", en lo que respecta al forcejeo.

En lo que respecta al arma, para el Minsiterio Fiscal "queda suficientemente probado que era de la víctima". Pero, esta "no creó una situación de peligro, nunca generó un problema". En lo que respecta al acusado, "este llevaba una navaja, así lo dijo en su primera declaración. Su actitud muestra que no tiene miedo, que es de pelea. Entendemos que con esa misma agresividad mató a la víctima. No existe ningún elemento que el homicidio sea por imprudencia".

Del mismo modo, "sus capacidades no estaban alteradas". Además, "la defensa alega confesión. El acusado no ha confesado y no ha sido veraz a lo que llama confesión".

La Fiscalía acusa de homicidio a J.A.V.S. y solicita una condena de 13 años de prisión, así como una indemnización de 595.000 euros para la familia de la víctima.

Acusación particular: asesinato

La acusación particular asegura que el acusado "utilizó la navaja en el punto más vital, porque rompió el hueso". La prioridad del acusado era "irse a casa", y una vez allí "su mujer le dijo ¿qué habrás hecho esta vez?. Su prioridad era incompatible con asumir lo que había pasado".

La acusación particular solicita una condena de 25 años de prisión además de 600.000 euros a los familiares, por asesinato.

Defensa: homicidio imprudente

La defensa ha hablado en tercer lugar, haciendo referencia a las declaraciones de estos días. "No hay contradicciones, porque si cambian la declaración porque incurrirían en un delito de falso testimonio". Ha expresado también que otro testigo "ve a la víctima exhibiendo la navaja. Si no se hubiese existido al lanzamiento de la botella hoy no estaríamos aquí".

En lo que respecta al arma, ha recordado que "en el mango de la navaja no existen huellas ni ADN" del acusado. "No puede controlar hacia donde va la navaja porque no está en sus posesión".

Para la defensa se trata de un "homicidio imprudente, para este se requieren unos requisitos". Teniendo en cuenta los atenuantes de drogadicción y de confesión.

Por último, en su última palabra, el acusado ha expresado los iguiente: "Quiero dar el pésme a la familia, ojalá volver atrás y eliminar esa noche de mi vida".

Así han transcurrido las sesiones

Recordemos que la vista oral comenzó el pasado martes, 20 de febrero, con la declaración de los testigos protegidos y los agentes de la Guardia Civil. Tras esta primera jornada del juicio, el miércoles fue turno para la presentación de los informes periciales y de los forenses, así como de los resultados de las pruebas toxicológicas. Los expertos, explicaron que "la muerte se produce por la hemorragia arterial masiva, casi de inmediato", después de que la víctima recibiera una puñalada en la que "se empleó gran fuerza".

En último lugar declaró el acusado, J.A.V.S.. "Yo no quería que eso acabase así, me ha arruinado la vida. Maldita noche", expresó entre lágrimas. Sobre los hechos, declaró que "fue todo muy rápido comenzó el forcejeo y se pinchó. Fue rapidísimo. La mala suerte de que le coincidió en mal sitio".