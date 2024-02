La salmantina Lorena Martín brilla en Nueva York y logra la mínima para el Mundial de Glasgow

La atleta peñarandina Lorena Martín vuelve a ser noticia, tras su excelente rendimiento en Estados Unidos, en concreto en los prestigiosos Millrose Games, celebrados en Nueva York, donde disputaba la final de los 800 metros y conseguía un tercer puesto parando el crono en 2:01.93.

De este modo, ha lograda la mínima de la RFEA para el Mundial de Glasgow y se ha quedado a 3 centésimas de la mínima RFEA para el Europeo. Tras la carrera, se mostraba "contenta por esa mínima, la necesitaba para ir al Mundial, me he visto muy competitiva y tenía ganas de rematar pero no he encontrado hueco".

Su próximo reto será el Campeonato de España en pista cubierta, que se va a disputar del 16 al 18 de febrero en Ourense.

Vídeo de la carrera

Tercera Lorena Martín en los 800m Ha peleado como nadie para meterse entre las mejoreshttps://t.co/12IrZmae2a pic.twitter.com/uELUyaj6lC — Teledeporte (@teledeporte) February 11, 2024

Declaraciones