Loren Morón, candidato a nuevo entrenador del Salamanca UDS

Bajan revueltas las aguas por el Salamanca UDS y se nota en el ambiente sin lugar a dudas. De hecho, según ha podido saber SALAMANCArtv AL DÍA, Loren Morón es candidato a ser el nuevo entrenador.

De este modo, la posible salida de Jehu y Dueñas del cuerpo técnico del primer equipo ha hecho que Lovato baraje opciones, algo que ya había indicado este medio de comunicación a lo largo de las últimas semanas. Además, cabe la posibilidad de que ya se hubieran producidos ligeros acercamientos entre el presidente y el padre del exfutbolista del Real Betis, mientras que se conocen a raíz de encuentros con motivo de la celebración del centenario de la extinta Unión.

No obstante, todavía no hay nada claro al 100% y puede haber cambios de dirección en cualquier sentido conforme pasen los días, aunque es un hecho que Chiapas y Rafa se tambalean de sus respectivos puestos. Por otro lado, Loren Morón es exjugador de la UDS y en su trayectoria como técnico ha dirigido al Atlético Mancha Real, el Marbella, el Vélez, el Mérida y el Mons Calpe de Gibraltar, aunque hace cuatro cursos que no entrena.

Por último, él mismo ha visitado hace pocos meses el Helmántico para jugar el amistoso entre las leyendas de la UDS y el Barcelona. En definitiva, ahora toca esperar para ver lo que sucede...