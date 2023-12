Pesadilla antes de Navidad: Perfumerías Avenida encaja su quinta derrota consecutiva (80-77)

No levanta cabeza Perfumerías Avenida. En diez días de auténtico horror, las azulonas han caído por quinta vez consecutiva ante un entonadísimo Celta Zorka en Vigo, 80-77, dejando al equipo tocado antes del mini parón navideño. Siempre a remolque, en un duelo calcado y ya visto en varias ocasiones este año, las azulonas no dieron el partido por perdido cuando lo estaba, y mucho, y tuvieron bola final para empatar con un triple que, como colofón a un día nefasto, ni llegaron a tirar. Otro golpe duro que da paso a un necesario descanso en el que reflexionar y volver con más fuerzas.

Vale que el equipo está rematadamente cansado, que no hace ni 48 horas se había pegado una paliza, pero, de nuevo, la salida a partido fue inadmisible. Concediendo una barbaridad en defensa, de hecho las viguesas lanzaban sin fallo en el inicio, y negadas de cara al aro. Al rival, el que sea, le vale la táctica de cerrarse, ponerse físicas y esperar el fallo que llegaba en cada acción al inicio. El 9-0 de salida obligaba al tiempo muerto de Pepe del que se reaccionaba con la entrada en partido de Sika, que seguía renqueante. Una vía de anotación encontrada, pero la vía de agua del equipo en defensa era muy grande, encajando 23 puntos en diez minutos.

Si había que reaccionar, debía ser desde la defensa, pero no, no llegaba. Musa campaba ya a sus anchas en media distancia sin ninguna oposición. Segundas y terceras opciones en rebotes ofensivos, nada no advertido y la ventaja aumentaba y aumentaba hasta la alarma roja del 41-21. El equipo estaba, una vez más, descompuesto con cerca de cinco minutos para llegar al descanso y volvió a tirar de casta y defensa, aprovechando la rotación a Musa, para irse metiendo en partido. Un parcial de 0-10 daba vida, aunque el triple sobre la bocina de Celta era un jarro de agua fría, 44-31.

Tenía que cambiar absolutamente todo en la reanudación y el primer brote verde llegó en la primera jugada. Primer triple del partido para Avenida en más de veinte minutos. Silvia fue su autora y ahí se cortó de raíz el primer brote verde. Apretó las tuercas de nuevo Celta jugando muy sencillo, aprovechando a Musa que veía el aro como una piscina y la renta volvía a los +17. Parar y recomponer. Ahora los triples entraban, de Toni especialmente activa y de Leo. Pero "a perro flaco"... Silvia nota un pinchazo en el muslo y nos quedamos sin capitana. Aún así, el equipo remaba y se conseguía mantener la distancia a falta de diez minutos, 63-51.

Si iba a ser, tenía que ser a la heroíca. No quedaba otra salida. La intensidad defensiva no mostrada prácticamente en ningun momento de los primeros quince minutos era ahora la seña de identidad. Por primera vez bajaban las azulonas de la renta de diez hasta que Celta clavó dos triples seguidos que sentaban como una patada en el trasero al equipo. Cuando la cosa está de salir mal. No se rindieron las azulonas y apareció Vilaró y, sobre todo, Leo para devolver la ilusión a la parroquia desplazada. Se ponía a dos Avenida con 90 segundos por jugar, pero en la siguiente acción Samson encontraba aro. Respondía Leo y acto seguido llegaba la falta para mandar a tiros libres a Samson que erraba uno. Tres tiros para ponerse a sólo un punto y acabó entrando en tercero de Leo desde el triple, pero con muy poco por jugar. No fallaron las gallegas y apenas quedaban dos segundos para tirar de tres, algo que olcay ni siquiera llegó a realizar. Otro palo del que habrá que reponerse con toda la fuerza en solo unos días.

Fuente: CB Perfumerías Avenida