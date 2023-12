Momentos antes de viajar a León, donde Xoborg La Antigua se enfrentará al líder y único invicto de la Liga, Cultural y Deportiva Leonesa, Borja San Miguel, entrenador el conjunto salmantino, hace balance de esta primera parte de la competición: “Sin duda es positivo porque seguimos dependiendo de nosotros para cumplir el objetivo que el club nos había marcado”, que no es otro más que clasificarse para la fase de ascenso a LEB Plata.

“Estoy muy contento con el trabajo del equipo, ya que los resultados lo avalan: En cuatro partidos hemos llegado a los 100 puntos, en uno casi nos quedamos ahí, el balance en casa es perfecto... Nos queda la última guinda que es ir a León. Nos hemos ganado ser segundos sí o sí, pero nos gustaría irnos como primeros de vacaciones y es lo que nos mueve”, añade el técnico catalán.

En cuanto a la valoración de San Miguel sobre su vuelta a la Liga EBA tras entrenar en Alemania, Irlanda o Austria, el entrenador de Xoborg La Antigua apunta: “Es un grupo muy trabajado, con entrenadores de mucha calidad y jugadores también en todos los equipos. Hasta ahora me he sentido cómodo, hablar con los árbitros en un idioma reconocible, viajes más cortos, el club me deja trabajar… no tengo ninguna queja”.

Para terminar, pase lo que pase el viernes en León, Borja San Miguel tiene claro cuál es el objetivo del grupo para 2024: “Igualar o mejorar son los objetivos para la segunda vuelta de la Liga. Si no igualamos no es seguro que consigamos la fase. Puede sonar duro, pero es así”, concluye.

El equipo salmantino se medirá a la Cultura y Deportiva Leonesa este viernes 22 a las 20.30 horas en jornada adelantada (pertenece al 7 de enero) para parar después hasta el 13 de enero, cuando Xoborg La Antigua reciba en Würzburg a Bosco Salesianos de Ourense.