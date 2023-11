¿Te gustaría ver los autómatas de la Casa Lis en movimiento?

El Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis de Salamanca exhibirá los autómatas de su colección permanente compuesta por las piezas donadas por el mecenas Manuel Ramos Andrade más las adquiridas por el Museo el próximo jueves 4 de enero de 2024 a las 20:00 horas.

La actividad, que forma parte de las labores de conservación y mantenimiento desarrolladas anualmente en la Casa Lis, se realizará con un fin solidario, ya que el Museo Casa Lis colaborará con Cruz Roja en Salamanca en la campaña de recogida de juguetes “El juguete educativo” con el lema “Sus derechos en juego”. Así lo han detallado esta mañana en el Museo la Vicepresidenta de Cruz Roja en Salamanca, María Teresa Pérez, y el Director de la Casa Lis, Pedro Pérez Castro.

Para ello, quienes deseen asistir a la exhibición de autómatas en la Casa Lis podrán obtener su invitación a cambio de un juguete para que todos los niños y niñas puedan disfrutarlo en Reyes. Cada invitación será intercambiada por un juguete nuevo, educativo, no sexista y no bélico en el Museo Casa Lis por orden de llegada a partir del lunes 4 de diciembre. Además, quienes no asistan a la exhibición de muñecos autómatas, pero deseen colaborar en esta campaña de Cruz Roja en Salamanca pueden hacerlo entregando su juguete en la Casa y formarán parte de la Fila 0.

Más de 400 muñecas

Manuel Ramos Andrade, mecenas del Museo que donó a él sus colecciones, era un experto en la historia y evolución de la muñeca francesa y alemana y seleccionó las piezas que se exhiben actualmente en la Casa Lis atendiendo a su calidad, rareza y estado de conservación. El resultado es la magnífica colección de más de 400 muñecas de porcelana del Museo Art Nouveau y Art Déco, colección de carácter público considerada como la mejor a nivel mundial.

Entre ellas, destacan los trece autómatas franceses de prestigiosos talleres como Roullet & Decamps, Vichy o Lambert. Nueve de estas piezas dotadas de automatismos y música fueron adquiridas y donadas por Ramos Andrade y otras cuatro se incorporaron posteriormente a la colección como resultado de las adquisiciones del Museo para completarla.

La mayoría de ellas puede datarse entre 1870 y 1905, la época de mayor esplendor de los autómatas, tanto por su calidad, como por su cantidad. Todas ellas son originales y sus mecanismos funcionan perfectamente, conservando sus vestidos, porcelanas y los acordes auténticos de sus músicas.

Con el fin de conservarlas y mantenerlas, se ponen en funcionamiento una vez al año, labor que el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis desea mostrar al público interesado el próximo jueves 4 de enero de 2024 a las 20:00 horas.

Además de los autómatas, el Museo también exhibe piezas de las mejores manufacturas francesas (Jumeau, Bru, F. Gaultier, A. Thullier, Schmitt, Steiner y Petit & Dumontier, entre otras) y los talleres alemanes más representativos (Simon & Halbig, Heubach, Kestner, Kämmer & Reinhardt, Armand Marseille y Bruno Schmidt), así como “muñecas de carácter” de aspecto y gesto realista; graciosos Googly de peculiar expresión o Kewpies, unos adorables cupidos inspirados en los dibujos de la americana Rose O’Neill.

Campaña “El Juguete Educativo”

Desde hace más de 28 años, Cruz Roja Juventud realiza la Campaña de Juguetes, que nació con el objetivo de cubrir las necesidades de miles de menores de todo el estado, pertenecientes a familias en riesgo de vulnerabilidad social y económica que no podían asumir la adquisición de juguetes para sus hijos e hijas.

A partir del año 2000 nueva línea de trabajo que inició la tarea de sensibilizar a la población sobre del juguete no bélico y no sexista. Actualmente, Cruz Roja continúa trabajando en la misma línea.

Objetivos:

Mejorar la calidad de vida de la infancia y juventud en dificultad social a través del juego y del juguete, llegando a niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años.

Informar y concienciar sobre la importancia del juego y el juguete en el desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre los niños y niñas.

Fotos de David Sañudo