Precios, plazos y formas de adquirir las entradas para el partido de Copa entre Unionistas y Sporting de Gijón

Unionistas de Salamanca recibe en el Reina Sofía el miércoles 6 de diciembre (festivo) a las 16 horas a todo un histórico de nuestro fútbol y actual segundo clasificado en Segunda División, el Real Sporting de Gijón, en la segunda ronda de Copa del Rey, con el pase a los 1/16 y la posibilidad de recibir a un Primera División en juego.

Te detallamos todo lo que necesitas saber cara a este partido.

Las entradas para socios y acompañantes ya se encuentran a la venta, mientras que para el público general la venta comenzará el martes 28 de noviembre.

Precios

Los precios fijados para este encuentro son los siguientes:

SOCIOS (VENTA EXCLUSIVA Y ENTRADA GARANTIZADA HASTA EL LUNES 27 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE)

PRO y Colaboradores: tienen incluido este partido y acceden con su carné como en cualquier otro encuentro. Aquellos que no tengan su carné a mano pueden acceder igualmente si disponen en su teléfono de una foto donde se lea con claridad el QR que aparece impreso en el reverso del propio carné. Como novedad, existe la posibilidad de liberar la entrada para aquellos que no vayan a poder acudir, facilitando al club la posibilidad de poner a la venta una entrada más. El proceso se puede realizar de forma muy sencilla en este enlace. Ante cualquier duda, aquí tienes una breve infografía con las instrucciones y la forma de recuperar la contraseña si no la recuerdas o nunca has entrado.

Adultos: El precio de la localidad es de 10€. Pueden ir a la tienda o comprarla directamente en la plataforma online.

Simpatizantes, social, jóvenes e infantiles: tendrán que abonar respectivamente 15€, 8€, 5€ y 1€ en tienda o rellenar una solicitud online de prereserva a través de este formulario. (por favor, intenta usar esta vía solo en caso de no poder acudir presencialmente ni enviar a ningún conocido con tu carné físico, digital o foto del reverso). En un plazo máximo de dos días, recibirán un email con las instrucciones para realizar el abono por transferencia bancaria y posteriormente se les enviará la entrada en formato digital a ese mismo correo. Esta operación conlleva 1€ de gastos de gestión a sumar al precio de la entrada.

Abonos federados: Deben pagar el precio de no socio, pero tienen reservada y garantizada su entrada en el mismo plazo que los socios.

La tienda oficial está situada en Rúa Mayor, 43 y esta semana estará abierta de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

ACOMPAÑANTES DE SOCIOS (HASTA EL LUNES 27 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE O HASTA ALCANZAR LAS 500)

Todos los socios del club, independientemente de su categoría, pueden optar a retirar hasta el próximo lunes una entrada de acompañante adulto por 15€. Esta promoción está limitada a los primeros 500 socios.

Se pueden adquirir de forma presencial en la tienda -en el mismo horario anterior-, en la plataforma online (para todos los socios excepto simpatizantes) o rellenando este otro formulario (solo para simpatizantes, por favor, intenta usar esta vía solo en caso de no poder acudir presencialmente ni enviar a ningún conocido con tu carné físico, digital o foto del reverso). En este último caso se enviará toda la información para obtenerla en un plazo máximo de dos días.

PÚBLICO GENERAL

20€ para adultos y 12€ para menores de edad. A la venta desde el martes 28 de noviembre a las 10:00. Disponibles en tienda física o a través de este enlace.

AFICIÓN VISITANTE

Los seguidores del Real Sporting de Gijón que deseen presenciar el encuentro podrán hacer su solicitud a través de su club en sus canales habituales. El propio club asturiano será el encargado de informar y gestionar el proceso de venta. El número de localidades disponibles dependerá de la demanda durante los días previos y será público en los próximos días.

Otras consideraciones

Para este partido quedan anulados todos los pases a favor. Además, las entradas procedentes de promociones, sorteos o porras no podrán utilizarse, sino que se podrán canjear en el encuentro inmediatamente posterior en casa, ante el CD Teruel.

Las localidades adquiridas de forma presencial en tienda solo pueden abonarse en metálico y es necesario presentar el carné físico, en formato wallet, en PDF o una fotografía clara del reverso del mismo. Por favor, tenlo a mano para agilizar las colas.

Para cualquier incidencia en la compra online en la plataforma o liberación de asiento, puedes escribir a [email protected] Cualquier otro problema relacionado con los formularios, el contacto es [email protected].

En la entrada al estadio puede exigirse DNI u otro documento acreditativo para demostrar la edad del asistente en caso de localidades que no sean de categoría adulta.