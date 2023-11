Avenida renueva un año más a Fasoula

Los caminos del CB Perfumerías Avenida y de la internacional griega Mariella Fasoula continuarán unidos también en la próxima campaña 24-25. El equipo salmantino ha ofrecido a la pívot la renovación de su contrato por lo que regresará a las pistas vestida de azulona una vez se recupere de su lesión en la temporada que viene.

El presidente del club charro, Jorge Recio, ha querido, mediante este gesto, evitar cualquier preocupación de “Fas” con relación a su futuro, para que se centre en lo verdaderamente importante, la recuperación que está llevando a cabo en su casa, en Grecia. De hecho, Recio ofreció esta renovación a Mariella apenas unas horas después de conocer el alcance de la lesión, y Fasoula ya se marchó a la operación en su país con el acuerdo firmado por ambas partes.

Así pues, una vez cumpla su recuperación, iniciada en Grecia pero que tendrá visitas de control a Salamanca para estudiar la evolución con los servicios médicos, Fasoula seguirá en Perfumerías Avenida para cumplir su cuarta temporada en Salamanca, donde es una jugadora tremendamente querida por su papel dentro y fuera de la cancha y ha mostrado, deportivamente, un crecimiento exponencial hasta ser una de las interiores referentes en toda Europa. La propia Mariella ha reconocido que “es algo muy especial. El día después de mi lesión recibí el mensaje del presidente, eso no pasa en muchos lugares y es algo por lo que estaré eternamente agradecida. Esa confianza en mí que siempre me ha mostrado el presidente me hace emocionarme”. Y es que, para Fas, “Salamanca es mi segunda casa, he construido una pequeña comunidad incluso allí y me siento muy cómoda, además de que he crecido un montón como jugadora”. Los bailes de Fasoula en la pintura azulona, por tanto, aún tienen mucho recorrido.