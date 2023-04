Santolino cede un minuto tras varios errores de navegación en el Morocco Desert Challege

Lorenzo Santolino (Sherco) ha tenido una jornada de prueba/error, con varios fallos en la navegación que ha contrastado con un gran ritmo que le ha llevado a atacar en las primeras dunas que se han encontrado este miércoles los pilotos en el Morocco Desert Challege. El salmantino ha sido segundo, pierde algo de tiempo, aunque se mantiene con la general a tiro y se la jugará con su compañero de marca.

Santolino salía abriendo pista tras su victoria del día anterior, la segunda parcial de esta carrera para el salmantino. Por delante, más de 350 kilómetros de pistas muy rotas y dunas, con una navegación más complicada que los primeros días. Sobre el terreno, duelo con Rui Gonçalves, su compañero en el equipo oficial de Sherco, con el que se jugará la victoria en la general, aunque ambos están aquí con un cometido principal en el conjunto de la marca francesa: hacer kilómetros, probar las mejoras mecánicas y acumular rodaje en navegación, pistas y dunas.

“Una etapa no de las más bonitas, había zonas en el centro del kilometraje que estaban muy rotas. He salido primero, he ido abriendo hasta el kilómetro 88, había una nota que no pensaba que la había hecho bien, he dado la vuelta, he visto a Rui y me ha metido algún minuto”, ha explicado Santolino.

“En las zonas de dunas he intentado tirar fuerte, había 40 kilómetros de dunas y he conseguido acercarme, sin navegación, estaba todo el rato la flecha abierta. Cuando estábamos ya juntos hemos llegado a un río, no encontrábamos el waypoint, no lo teníamos muy claro. En la parte final iba yo delante, a 40 kilómetros del final me he despistado, había un cruce a la derecha y me he equivocado. Veníamos muchos kilómetros a fondo, venía concentrado en los peligros, pero Rui lo ha hecho bien y me ha sacado otra vez dos o tres minutos y me ha tocado atacar fuerte otra vez los últimos 30 kilómetros. Hemos llegado casi en paralelo”, ha comentado.

“Dentro de todos los líos que he hecho no he perdido nada, porque habríamos llegado juntos igual al abrir yo pista y estar la zona de dunas, con mucho que hubiera atacado, me hubiera atrapado. Un día de muchos errores, pero la jornada según lo previsto”, ha terminado.

La próxima etapa, este jueves, con 335 kilómetros en un terreno que albergó las antiguas rutas del París-Dakar original cuando se celebraba en África. Santolino tiene las tres etapas finales por delante para recuperar los 3.27 minutos que le lleva su compañero de equipo, líder de la general provisional.