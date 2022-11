Una salmantina logra el Premio Sumiller Revelación Marqués de Vargas

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas selecciona a la salmantina Paula Menéndez Rodríguez como ganadora de la segunda edición del ‘Premio Sumiller Revelación Marqués de Vargas powered by The Wine Studio’. Con la colaboración de The Wine Studio, la academia referente en formación especializada en vinos en nuestro país y la única acreditada para impartir todos los niveles del Wine & Spirit Education Trust (WSET), este galardón reconoce el talento joven en el ámbito de la sumillería y persigue impulsar la figura del sumiller en la hostelería, apoyando la formación continua de una nueva generación de profesionales.

En la final, celebrada en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, la sumiller Paula Menéndez –vinculado a In Wine Veritas – ha mostrado un alto nivel técnico y las mejores cualidades y habilidades para el ejercicio de la profesión de sumiller.

Así, en esta última fase de este certamen, un jurado integrado por sumilleres independientes, reconocidos profesionales del sector, miembros de The Wine Studio y representantes del grupo vinícola ha valorado a los 3 candidatos en exigentes pruebas y ha determinado que Paula Menéndez reúne una cualificación técnica superior. La ganadora recibirá un programa de formación en reconocidas bodegas de prestigio internacional como son la Maison Bollinger y la Maison Ayala en Champagne, Graham’s Port, así como las tres bodegas que forman Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas en las denominaciones de Rioja, Ribera del Duero y Rías Baixas.

“Desde Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas destacamos el alto nivel de los candidatos presentados a la segunda edición ‘Premio Sumiller Revelación’. Jóvenes con talento, con amplio conocimiento y pasión por el mundo del vino. La final que celebraremos en Madrid será un día muy completo y lleno de emociones, desde el jurado esperamos ver la mejor faceta profesional de cada candidato para nombrar al próximo Sumiller Revelación”, destaca Pelayo de la Mata, Presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas.

La gran final

En concreto, Paula Menéndez ha defendido su candidatura ante un jurado, afrontando dos pruebas diferenciadas para la demostración de sus excelentes competencias. En primer lugar, Menéndez ha exhibido sus habilidades para el servicio y la atención al comensal, asesorando en su elección de maridaje ante el denominado ‘Jurado de los Comensales’ una mesa de sumilleres profesionales.

Por último, han tenido que demostrar su destreza y pulso en una prueba sorpresa donde los finalistas debían servir un magnum de champagne Bollinger en 12 copas, distribuyendo la misma cantidad de vino en todas ellas y sin opción a rectificar.

En aras de afianzar la independencia del premio, la valoración final de los candidatos se ha realizado en base a un sistema de evaluación que contempla la intervención de miembros externos al grupo vinícola, cuyas valoraciones ponderan un 60% en la puntuación total sobre que aquellas de los miembros asociados a la misma.

El jurado de la final está integrado por Pelayo de la Mata, XIII Marqués de Vargas y Presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas; Teresa Martín de la Mata, Presidenta de Grupo Varma; Elisa Errea, Fundadora y Directora de The Wine Studio; Jordi Viñals, Director General Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas; Omar Bravo, Wine Education Manager del Grupo Varma; Javier Fernández Piera, director de CPC Cooking Ideas y profesor de TWS; el ganador de la primera edición de este certamen, Aitor Maiztegui, actual jefe de Sumilleres del restaurante Azurmendi de tres estrellas Michelin en Bilbao, dirigido por Eneko Atxa; y se suma este año al elenco, David Robledo primer sumiller del Sant Celoni con dos estrellas Michelin, experiencia en grandes casas Michelin, premio de mejor Sumiller del Club del Gourmet y que actualmente extiende su legado a través de la docencia

Las promesas de la alta sumillería: los finalistas uno a uno

Los finalistas presentarán sus propuestas ante el jurado y en la ronda final tendrán que asesorar a una mesa de varios comensales en cuanto a su elección de maridajes y demostrar sus habilidades en una prueba de destreza.

Miguel Ángel Villanueva–nacido en Perú–, es el actual sumiller del restaurante Ola Martín Berasategui en Bilbao. Lo que comenzó por una mudanza por estudios y amor a Burdeos, se convirtió en todo una gran revelación e idilio para él que quedó prendado por el vino. Antes de su actual posición, siendo parte de equipo de unos de los cocineros más reconocidos en el mundo, Villanueva ha formado parte del equipo de Santceloni** y The Jane ** en Amberes.

Por su parte, Virginia García está vinculado al mundo de vino a través de su proyecto personal -junto a su socia y también finalista del certamen- In Wine Veritas una asesoría gastronómica especializada en vino que tiene como objetivo de “trasladar la pasión por el vino a todos los lugares”, como ella misma afirma. La joven sumiller también ha formado parte del equipo de Dani García Cocina Tradición*** como segunda sumiller y durante dos años en el restaurante jerezano Lú Cocina y Alma.

Paula Menéndez ha ejercido la sumillería en Aponiente***. Tras este paso por, según sus palabras, “la cuna de los vinos que más le erizan la piel: Jerez”, dio forma a la bodega de la personal cocina de Paco Morales en Noor**. Actualmente, desde hace dos años, dirige junto a su socia la Asesoría en vino y sala In Wine Veritas con el objetivo de “trasladar la pasión por el vino a todos los lugares”.

Formación exclusiva en prestigiosas bodegas

Con la colaboración de The Wine Studio –la academia referente en formación especializada en nuestro país y acreditada para impartir cursos de Wine & Spirit Education Trust (WSET)-, este certamen persigue impulsar la figura del sumiller en la hostelería y mentorizar a una nueva generación de profesionales.

La ganadora disfrutará de un exclusivo viaje formativo a las bodegas de Marqués de Vargas (D.O.Ca. Rioja), Conde de San Cristóbal (D.O. Ribera del Duero) y Pazo de San Mauro (D.O. Rías Baixas) para profundizar en diferentes áreas como el trabajo de tonelería, la importancia de combinar variedades de uva y descubrir algunas de las prácticas ejemplares en el cultivo de la vid. Además, se visitarán otras bodegas internacionales como Bollinger y Ayala en Champagne (A.O.C. Champagne) y Graham’s, (D.O.C. Porto)– para conocer algunos de los secretos mejor guardados de estas prestigiosas casas.