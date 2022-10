De todos los juegos de azar, la ruleta es uno de los más elegidos por el público, en cualquiera de sus versiones. Es que es fácil de aprender y pueden participar de ella tanto jugadores principiantes como experimentados. Además, se pueden aplicar numerosas estrategias que permiten desarrollar un juego más analítico, al mismo tiempo que divertirse. Ahora bien, los casinos en línea, con todas sus innovaciones, lograron darle un giro a este pasatiempo. A continuación, analizaremos cómo evolucionó la ruleta en el casino online

El origen de la ruleta

El origen de la ruleta se remonta a Francia en el año 1655, cuando el matemático Blaise Pascal ideó una rueda para encontrar el movimiento perpetuo. Aunque no fue concebida como juego de azar, los expertos creen que sentó las bases para su creación tal y como la conocemos en la actualidad. De hecho, en 1842, los empresarios François y Louis Blanc modificaron la rueda de Pascal, introduciendo un cero y presentándola en el Casino de Montecarlo. Tal fue su éxito, que se exportó hacia muchos otros casinos y, así, adquirió el reconocimiento que tiene al día de hoy. Cabe destacar, además, que, en Estados Unidos, se agregó un cero más para aumentar la ventaja de la casa.

La ruleta en el casino en línea

No hay dudas de que las ruletas online son el pasatiempo favorito de muchos jugadores del casino en línea. Además de cautivar a las personas durante años, su éxito en las plataformas se debe a que los desarrolladores de software no dejaron de innovar para transformarlas por completo. Desde luego, se puede participar de todas las versiones conocidas de este pasatiempo en mesas que son operadas por un generador de números aleatorios (RNG). Sin embargo, los proveedores no tardaron en incorporar dos de las ruletas que más han revolucionado al sector:

Ruletas del casino en vivo

El casino en vivo transformó por completo la experiencia de jugar online y, con ella, las ruletas también cambiaron. La incorporación de un crupier real y la posibilidad de acceder a la mesa a través de un dispositivo móvil creó un nuevo ambiente, marcado por la innovación. De hecho, los desarrolladores siguieron trabajando para introducir nuevos elementos que hicieran el desarrollo del juego mucho más emocionante, como el fuego y el cuanto de energía que traen consigo multiplicadores. De esta manera, la acción se combina con el RNG para darles a los jugadores más oportunidades de ganar.

Ruletas grand croupier

Una de las últimas incorporaciones al casino en línea han sido las que se conocen como Ruletas grand croupier. En este caso se trata de un juego de azar dirigido al público español que cambia completamente el modo de concebir este pasatiempo. Es que la acción transcurre en distintos escenarios, como un castillo, pero lo que más llama la atención es que los crupieres son reconocidas figuras de España, como Rebeca y Sonia Monroy. El nivel de tecnología usado en estas ruletas, además de la posibilidad de personalizarlas según los gustos de los jugadores, forman parte de la innovación de este título.