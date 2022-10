Las pipas y los insultos, la cara oculta del Reina Sofía

"No nos cansaremos de 'denunciar' las faltas de civismo y educación. Por suerte son una minoría, pero es una pena que nuestros voluntarios tengan que llegar más tarde a sus casas por la falta de empatía de unos pocos". Este es el mensaje que publicaba en sus redes sociales Unionistas, tras el encuentro del domingo entre el conjunto charro y el San Fernando, junto a la imagen que adjuntamos de montones de cáscaras de pipas entre unos asientos del campo municipal Reina Sofía, que voluntarios del club tienen que limpiar, de manera altruista, tras cada encuentro. Comparto la llamada de atención para que impere la responsabilidad y la educación de los espectadores, pero voy más allá de las pipas para invitar a la reflexión sobre el comportamiento de algunos seguidores blanquinegros que, afortunadamente son minoría, aunque se hacen notar con fuertes gritos.

Voy al detalle. Yo vi el partido en la grada que hay detrás de los banquillos, en concreto tras el visitante. Y anoche, una vez más, porque no es la primera vez, se sucedieron insultos a jugadores y técnicos visitantes, que son una falta de respeto y de deportividad intolerables. Es lamentable la imagen que dan estas personas que se dedican a faltarle al respeto a estos deportistas que hacen lo mismo que los nuestros, competir en un partido con la intención de ganar. Y si en múltiples ocasiones se ha elogiado el tremendo apoyo de la grada de animación de Unionistas, que no para de animar durante cada encuentro, no podemos olvidar el comportamiento de otros aficionados, aunque sean 'cuatro gatos', que son un ejemplo lamentable para los más pequeños.

Es más, ayer, estuve sentado detrás de dos jugadores de Unionistas que no estaban en la convocatoria, David Vicente por sanción y Héctor Nespral por lesión. Y sí, fueron testigos del ardor deportivo de la grada de animación, que es un ejemplo, pero también de la colección de exabruptos de muy mal gusto de estos otros seguidores que, en mi opinión, ensucian tanto o más la imagen del club blanquinegro que los incívicos consumidores de pipas.

Quizá yo sea un tipo raro, pero entiendo el fútbol como un deporte en el que animo a mi equipo y me gusta que gane, pero entiendo que enfrente hay otro, que intenta hacer lo mismo y, por supuesto, merece idéntico respeto. Y por eso, por encima de todo, está el civismo ante el adversario y me encanta que jugadores y técnicos se saluden tanto al prinpio como al final, porque es un ejemplo de deportividad. La imagen de Salamanca y la de Unionistas queda muy deteriorada ante los visitantes que vienen cada dos semanas, por culpa de la citada minoría que se reboza en el fango de los insultos y la falta de respeto al prójimo. Lamentable. Ojalá que alguna de estas personas puede leer estas líneas y reflexionar sobre su comportamiento en el Reina Sofía o en cualquier otro campo. Si no te gustaría que tratasen así a los tuyos, no lo hagas tú con otros. Es tan evidente, que cuesta entender que haya gente así.

Y si queremos que niños y niñas vayan al fútbol, habría que erradicar estas conductas que, desgraciadamente, se dan en la muchos campos. Por cierto, en el episodio que nos ocupa, me he referido a los rivales, porque este domingo fue así. Pero con los árbitros suele suceder lo mismo y en ese caso, por supuesto, manifiesto el mismo y contundente rechazo a las habituales faltas de respeto a esos deportistas que, por supuesto, igual que los futbolistas, intentan hacerlo lo mejor posible.

Ya sé que todo esto es habitual en casi todos los campos de fútbol, pero no tenemos que resignarnos a aguantar y normalizar que se imponga la barbarie.

César García