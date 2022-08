Cinco consejos para dormir correctamente durante el embarazo

Para poder dormir bien, especialmente durante el embarazo ya que no descansar conlleva una serie de complicaciones durante este periodo. A continuación, desde Asfarma os presentamos varios consejos para lograr conciliar el sueño durante el embarazo

Para gozar de plena salud es necesario descansar adecuadamente. Nos acostamos pronto para poder obtener las ocho horas de sueño, pero descubrimos que no conseguimos dormirnos a pesar del cansancio. Encima, no es algo que suceda de manera puntual, sino que nos ocurre en diversas ocasiones. Es entonces cuando buscamos diferentes soluciones para poder dormir bien, especialmente durante el embarazo ya que no descansar conlleva una serie de complicaciones durante este periodo. A continuación, desde Asfarma os presentamos varios consejos para lograr conciliar el sueño durante el embarazo.

Evita los aparatos electrónicos antes de dormir

Se ha demostrado que tanto los móviles como ordenadores, tabletas o televisiones no ayudan a que nos relajemos para poder conciliar el sueño, sino que más bien la luz que proyectan suele desvelarnos. Por eso, es mejor escuchar música relajante, leer un libro o darse un baño para que luego al acostarse resulte más fácil dormirnos.

Toma infusiones naturales o pastillas naturales para dormir

Desde la antigüedad, las infusiones han sido una de las mejores aliadas para lograr relajarnos y dormirnos. Otra opción que hay en el mercado actualmente son las pastillas para dormir con ingredientes naturales como el azafrán, la valeriana o la melatonina que ayudan a hacer que conciliemos el sueño. Eso sí, en Asfarma os recordamos que hay que hacer un consumo responsable de estas pastillas para evitar problemas derivados del uso excesivo de fármacos.

Mantén una rutina

Seguir una rutina hace que nuestro cuerpo se acostumbre a la hora de dormir. Así, si siempre tienes un mismo horario, tu cuerpo se habituará a él. Asimismo, no pasar mucho tiempo en la cama durante el día o evitar echarse siestas prolongadas también ayudan a descansar mejor por la noche.

Airea la habitación y mantenla a una temperatura adecuada

Con el bebé en el vientre dormir se dificulta bastante más, por lo que es muy importante que la habitación donde durmamos sea cómoda. Por eso, ventilar la habitación antes de acostarnos, especialmente durante verano y primavera, resulta muy útil. También es muy eficaz rociar la cama con agua fresca con fragancias naturales como la lavanda o la mandarina.

Encuentra una postura cómoda

Durante el embarazo se nos dificulta la movilidad del cuerpo debido al crecimiento del feto, consiguiendo que estar cómodas en una postura sea una tarea ardua. Una de las mejores es acostarse sobre el lado izquierdo ya que así la sangre fluye de manera más fácil hacia el útero. Asimismo, utilizar una almohada entre las piernas o una más grande en la cabeza puede mejorar nuestra comodidad.

En cualquier caso, se pueden combinar todos los métodos o algunos de ellos en función de las preferencias de cada uno. Tomar infusiones y pastillas naturales para dormir bien es una de las opciones que más sencillas y eficaces, pero desde Asfarma os recordamos que se debe hacer un consumo responsable de ellas. Además, probar actividades relajantes y establecer rutinas son dos de los complementos más útiles que añadir junto con los fármacos.