Los diseños que lucirá la candidata de Salamanca a Miss World Spain

A escasos días de partir hacia Pineda de Mar, localidad Barcelonesa donde se celebrará el certamen Miss World Spain, Telma Iglesias, la representante de Salamanca, última los preparativos de los diseños que lucirá en el mismo. "Han sido meses de mucho trabajo, pero afronto esta aventura con muchas ganas e ilusión", afirma.

La reconocida Fely Campo ha sido quien le ha diseñado los vestidos que llevará en la Gala, una circunstancia muy valorada por Telma: "es un honor para mí lucir sus obras, siempre la he admirado, en alguna ocasión ya desfilé para ella y me encantan sus diseños. El vestido que lucire en la Gala no puede ser más bonito, es espectacular".

Además, también desfilará vestida con el el traje típico de Salamanca porque "me hace muchísima ilusión. Es una pieza única que me ha cedido para la ocasión el productor cultural Manuel Sánchez Hoyos, se trata de un traje del siglo XIX, de paño Merino con mostacilla de cristales y azabache, una maravilla".

"Les doy las gracias de corazón a ellos y a todos los que me han apoyado en este camino. Me enfrento a compañeras muy preparadas y guapísimas, y a pesar de que no deja de ser una competición, espero hacer buenas amigas allí y vivir esta experiencia, dando lo mejor de mí, y llevando a Salamanca en el corazón", concluía.