“Representar a Salamanca es un privilegio pero también una responsabilidad”

“Para mí a parte de un privilegio es una responsabilidad muy grande”, cuenta Telma Iglesias a este medio de comunicación para explicar que significa para ella representar a Salamanca en el certamen Miss World Spain 2022 . “Tienes que intentar dejar a la ciudad lo mejor posible”, añade.

Telma Iglesias Escobar será la representante por Salamanca en el certamen dicho certamen, que se celebrará durante los días 11 al 19 de junio en Pineda de Mar (Barcelona). La vencedora de este certamen sería quien representaría a España en Miss Mundo. ¿Pero quién es Telma? La representante por la capital charra ha atendido a este medio de comunicación para conocer quién es.

Nacida en Salamanca hace casi 26 años, puesto que su cumpleaños coincide con el certamen, el padre de Telma es de la pequeña localidad de San Miguel de Robledo y su madre de Madrid. Su infancia y adolescencia ha transcurrido en la ciudad del Tormes hasta que con 18 años hizo las maletas y se marchó a Madrid, donde estudió Veterinaria en la Universidad Complutense. Actualmente vive en Madrid, donde ejerce como veterinaria, compaginando su profesión con la moda y la belleza.

Telma tiene claro que “mi profesión siempre está en un primer plano y cuando tengo tiempo trabajo de modelo”. Cuando llegó a Madrid comenzó a hacer algunos trabajos de modelo “al final me había ido a otra ciudad y Madrid es mucho más cara”. Pero la joven siempre ha puesto por delante la Veterinaria, como demostró hace unos años cuando le ofrecieron representar a Salamanca en este certamen. “No podía aceptar porque el certamen era en época de exámenes y tenía que estudiar”, explica.

Pero ahora es diferente, trabajando, la moda para ella es un “hobbie” y aunque dudo en aceptar la propuesta, finalmente se decidió. “Nunca me había planteado el presentarme, y este año, en febrero, se volvieron a poner en contacto conmigo”, detalla. Hizo una videollamada para conocer más los detalles del certamen. “Yo no sabía que hacer, pero al final me acabaron convenciendo”.

El apoyo y el ánimo de su familia, de sus amigos y de su pareja le ayudó a tomar la decisión definitiva. “Todos me decían que por qué no, ahora era el momento porque es un concurso al que no te puedes presentar si tienes más de 27 años y yo cumplo los 26 el día que se celebra el certamen, entonces dije para delante porque esta puede ser mi última oportunidad”.

Sin embargo, para llegar a la fina del certamen tendrá que pasar varias pruebas. Una de ellas, que es obligatoria, es la presentación de un vídeo grabado en la ciudad a la que representa, en este caso, Salamanca. “Este vídeo ya está casi listo porque hay que entregarlo la semana que viene, faltan solo unas cosillas”. En este sentido, la joven agradece al Ayuntamiento y a Fely Campo, (la diseñadora salmantina será la encargada de vestirla) , la ayuda para organizar las grabaciones.

Junto a este, hay otros dos vídeos voluntarios pero que Telma quiere grabar. “Estoy poniendo todo mi esfuerzo en ellos porque quiero entregarlos”. Uno de ellos debe estar enfocado en un proyecto social. Por su parte, el segunda trata sobre un talento. “Yo estoy preparándome una canción a piano y cantada, me gusta mucho tocar el piano, no soy profesional, aunque tuve clases de pequeña, he aprendido por mi cuenta, y ahora lo estoy retomando y estoy dando clases de canto y piano, y espero poder hacer algo guay”, explica Telma.

En la cuenta atrás para el certamen, la salmantina afronta este último mes “con mucho trabajo, muchos nervios porque soy una persona muy perfeccionista y no me gusta dejar las cosas a medias. Entre eso y las horas de trabajo y el cambio de ciudad entre Madrid y Salamanca, está siendo un poco estrés, pero con mucha ilusión, porque es un sueño ir a este certamen”.

Agradece a los salmantinos el apoyo y la ayuda que está recibiendo. “Voy a intentar dejar a Salamanca en lo más alto, tenemos una ciudad muy bonita y con mucha cultura, y todo el mundo debería conocer y pasar por ella en algún momento de su vida”, concluye la salmantina.