El Cine Juventud ofrecerá desde el jueves ‘Canallas’ y más pases de ‘Sonic 2’

Con motivo de la Semana Santa, el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo adelanta al Jueves Santo el inicio de su semana de proyecciones, que se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, con dos películas en cartelera: la española Canallas y nuevos pases de Sonic 2, que repite ante la gran afluencia de la semana anterior. Por otro lado, el Cine Juventud avanza que el próximo fin de semana (del 22 al 24 de abril) contarán en su cartelera con la cinta Animales fantásticos: El secreto de Dumbledore, inspirada en el universo de Harry Potter.

> CANALLAS (España, 2022)

Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo a las 20.00 y 22.30 horas, y Domingo de Resurrección a las 20.00 horas.

Para el público adulto, el Cine Juventud propone para estos días Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán, que tiene como protagonistas a Joaquín, Brujo y Luismi, tres amigos de un humilde barrio que vuelven a encontrarse después de 20 años. Brujo y Luismi siguen sin trabajo y viviendo de hacer trapicheos, mientras que Joaquín dice que se ha convertido en empresario, aunque en realidad sigue viviendo en Orcasitas junto a su madre Esther, su hija Brenda y su hermano Chema.

La vida de Joaquín y la de su familia marcha más o menos mal, hasta que un día la cosa se pone peor cuando reciben una notificación del juzgado informándoles del embargo de la casa por un préstamo de Joaquín que Esther avaló. Joaquín intentará reunir el dinero necesario para evitar el desahucio, pero las ‘brillantes’ ideas de Brujo y Luismi acabarán hundiendo a Joaquín aún más en la miseria, lo que llevará a los tres amigos a iniciar una aventura desesperada arrastrando a toda la familia.

> SONIC 2 LA PELÍCULA (Japón/Estados Unidos/Canadá, 2022)

Del Jueves Santo al Domingo de Resurrección a las 17.30 horas.

Por otro lado repite en la cartelera del Cine Juventud la segunda aventura cinematográfica del erizo más conocido, Sonic. En esta entrega, tras haberse establecido en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe, llegándole la prueba de fuego con el retorno del malvado Robotnik con un nuevo compiche, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones.

Sonic formará equipo con su propio compañero de fatigas, Tails, para lanzarse a una aventura que les llevará por todo el mundo en busca de la preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas. Detrás de Sonic 2 están los cineastas responsables de taquillazos como The Fast and The Furious o Deadpool.